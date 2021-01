Drei Generationen Wirte in Hüttikon – Alte Post schliesst nach 109 Jahren Gastwirtschaft Heinz und Rita Berger haben ihr «Pöschtli» auf Ende März verkauft. Ganz mit der Gastronomie aufhören will das erfolgreiche Wirtepaar aber noch nicht. Anna Bérard

Rita und Heinz Berger bereiten den Abschied von ihrem Restaurant und von Heinz Bergers Elternhaus in Hüttikon vor. Foto: Francisco Carrascosa

Eigentlich wollte Heinz Berger mit 70 Jahren sein Restaurant schliessen. Das war vor fünf Jahren. Nun ist es so weit: Ende März geht das «Pöschtli» in Hüttikon zu. Für den renommierten Koch und seine Frau Rita beginnt ein neuer Lebensabschnitt, dem sie gleichermassen erleichtert und wehmütig entgegenblicken. 20 Jahre lang haben sie das Gasthaus gemeinsam geführt, das Heinz Berger mit seiner ersten Frau Heidi 1973 von seiner Mutter übernommen hatte.

Zunächst steht der Umzug nach Watt an. Heinz Berger ist in der Wirtewohnung über der Gaststube aufgewachsen, der Wegzug bedeutet für ihn somit auch Abschied nehmen vom Elternhaus. «Danach ist erst einmal die Erholung angesagt», sagt Rita Berger. Das heisst: Ferien in der Schweiz.