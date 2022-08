Auktion in Grossbritannien – Alter Ford Escort von Prinzessin Diana versteigert Der schwarze Ford Escort RS Turbo S1 mit blauem Seitenstreifen wechselte für 737’000 Pfund den Besitzer. Der Wagen war speziell nach Dianas Wünschen gestaltet worden.

Hat nur 40’000 Kilometer auf dem Tacho: Dianas Ford Escort RS Turbo vor der Autkion. Foto: Alberto Pezzali (AP Photo/Keystone)

Kurz vor dem 25. Jahrestag des Todes von Prinzessin Diana ist ihr alter Ford Escort für 737’000 Pfund (rund 836’000 Schweizer Franken) versteigert worden. Bieter aus Dubai, den USA und Grossbritannien lieferten sich bei der Auktion im englischen Warwickshire am Samstag ein erhitztes Gefecht um den Wagen, der nur rund 40’000 Kilometer auf dem Tacho hat.

Den Zuschlag erhielt schliesslich ein Bieter aus dem Dorf Alderley Edge in Nordengland, wo zahlreiche Fussballspieler aus der englischen Premier League wohnen.

Die oft als «Königin der Herzen» beschriebene Diana hatte den schwarzen Ford Escort RS Turbo S1 mit blauem Seitenstreifen zwischen 1985 und 1988 gefahren. Laut Beschreibung im Auktionskatalog von Silverstone Auctions fuhr sie lieber in ihrem eigenen Wagen als mit den Rolls-Royces oder Mercedes-Limousinen der königlichen Familie.

Der Ford Escort war mit 4,1 Millionen Exemplaren seinerzeit eines der meistverkauften Autos in Grossbritannien. Wagen dieses Modells mit weniger prominenten Vorbesitzern sind normalerweise für um die 10’000 Pfund zu haben. Dianas Wagen allerdings wurde speziell nach ihren Wünschen gestaltet, dem Auktionshaus zufolge ist es das einzige schwarze Exemplar.

Bieter aus Dubai, den USA und Grossbritannien lieferten sich bei der Auktion im englischen Warwickshire am Samstag ein erhitztes Gefecht um den Wagen. Foto: Alberto Pezzali (AP Photo/Keystone)

Diana hatte den Wagen zwischen 1985 und 1988 gefahren. Foto: Alberto Pezzali (AP Photo/Keystone)

Diana wurde seinerzeit mehrfach am Steuer ihres Ford Escort fotografiert. Auch von ihrem Sohn Prinz William auf der Rückbank gibt es ein Foto. Ein anderer Ford Escort aus Dianas Besitz, ein silberner 1.6L Ghia saloon, war im vergangenen Jahr für gut 52’000 Pfund versteigert worden.

Diana in ihrem silbernen Ford während eines Polospiels in Windsor. Foto: Tim Graham (Getty Images)

Am Mittwoch jährt sich der Tod von Prinzessin Diana zum 25. Mal. Sie starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris, als ihr betrunkener Fahrer auf der Flucht vor Paparazzi in einem Tunnel gegen einen Pfeiler fuhr.

AFP/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.