Schule Bassersdorf macht Platz – Altersfachstelle zieht in Kindergarten ein Aus dem alten Schulhäuschen am brandneuen Kreisel wird das «Gemeindehaus D». Wo es bislang zwei Kindergärten gab, gehen bald Senioren ein und aus. Christian Wüthrich

Das alte Schulhaus am zweiten Kreisel von Bassersdorf steht momentan halb leer, während im Pavillon (links davon) schon bald die Büros der kommunalen Altersfachstelle hinkommen. Foto: Sibylle Meier

Das Gemeindehaus-Abc von Bassersdorf wird ab sofort durch ein D ergänzt. Seit Anfang dieses Monats gibt es in Bassersdorf nämlich einen vierten Verwaltungsstandort. Zu den Häusern A, B und C direkt am Zentrumskreisel kommt nun am neuen Kreisel ein D hinzu.

Der Gemeinderat von Bassersdorf hat zum Gemeindehaus D im Grundsatz schon Ja gesagt. Was nach einem Neubau klingt, ist allerdings ein reiner Verwaltungsakt. Denn an der Ecke Dietlikoner- und Baltenswilerstrasse steht seit über 130 Jahren ein Schulhaus. Nachdem die örtliche Schule das alte Gebäude samt einem etwas neueren Pavillon auf dem Vorplatz nicht mehr benötigt, ist es nun für andere Nutzungen verfügbar.

«Die Kindergärten am dortigen Standort waren nicht mehr zeitgemäss.» Hans Stutz (FDP), Schulpräsident Bassersdorf

Deshalb hat der Gemeinderat an seiner Sitzung Anfang September die neuerliche Umbenennung der Liegenschaften an der Baltenswilerstrasse 10 beschlossen. Nachdem man im Dezember vor vier Jahren dort den Kindergarten Dorf 1 und 2 schuf, ist daraus jetzt also offiziell das vierte Gemeindehaus geworden.

Schulpräsident Hans Stutz (FDP) erklärt: «Die Kindergärten am dortigen Standort waren nicht mehr zeitgemäss.» Mit dem Bau des neuen Chrüzacher-Schulhauses nur wenige Meter Luftlinie entfernt konnte dieser Standort von der betreffenden Strassenecke in den Neubau verlegt werden. «Wir unterrichteten dort zuletzt noch eine Kindergarten-Halbklasse.»

An Kindergärten mangelt es Bassersdorf nicht

Während in vielen Gemeinden sonst ständig über Schulraumknappheit geklagt wird, ist das in Bassersdorf kein Thema mehr. «Wir haben jetzt genügend Kindergartenräume zur Verfügung», versichert der Schulpräsident. Insgesamt zählt er sieben Standorte auf, an denen die Gemeinde insgesamt zwölf Kindergartenklassen führt.

Betreffend künftiger Nutzung verweist Stutz an den Gemeinderatskollegen Christoph Füllemann (parteilos), der für die Finanzen und Liegenschaften zuständig ist. Dieser bestätigt: «Der Standort an der Strassenecke war nicht mehr so ideal für einen Kindergarten.» Und weil man auf absehbare Zeit keine neuen Räume für Kindergärten mehr benötigt, habe sich der Gesamtgemeinderat überlegt, wofür die Gebäude fortan genutzt werden könnten. Dabei kam die Idee auf, dort alle Angebote zum Thema Alter zu konzentrieren.

Probleme am heutigen Standort

Derzeit befindet sich die Anlaufstelle für Altersfragen im sogenannten Türmlihaus am Zentrumskreisel verstreut auf mehrere Stöcke. Das sei punkto hindernisfreiem Zugang «nicht optimal», räumt Füllemann ein. Eigentlich müsste ein Personenlift oder zumindest Treppenlift eingebaut werden, was allerdings gar nicht so einfach sein dürfte, da das Türmlihaus unter Denkmalschutz steht. Wenn schon, müsste so was im Rahmen einer Gesamtsanierung vorgenommen werden. Das sei derzeit aber nicht zwingend notwendig, weshalb der Gemeinderat dieses heisse Eisen nicht anfassen möchte. Zumal so was Millionen verschlingen würde, schätzt Füllemann. Und das wiederum passt so gar nicht in die Finanzplanung von Bassersdorf – da stehen die Zeichen viel eher auf Sparen oder gar Verzichten.

Im Türmlihaus am Zentrumskreisel befinden sich nebst der Bibliothek auch die die Büros der Altersfachstelle. Per Ende 2021 werden diese nun an den neuen Standort beim zweiten Kreisel verlegt. Archivfoto: Heinz Diener

Der Pavillon beim alten Schulhaus am zweiten Kreisel sei aus Sicht des Gemeinderats als Standort für Seniorenbelange hingegen bestens geeignet. Anstatt der jüngsten im Dorf werden dort nun schon bald die ältesten Dorfbewohner ein und aus gehen. Voraussichtlich Ende Jahr öffnet die kommunale Altersfachstelle dort ihre Pforten, stellt der Liegenschaftenvorsteher in Aussicht. Bis dahin stünden noch einige Anpassungen baulicher Art an. Der grosse Innenraum müsse noch unterteilt werden, damit auch aus Diskretionsgründen verschiedene Büros eingerichtet werden könnten. Der Eingang wird hindernisfrei gestaltet – dazu erhält der Bau noch ein zusätzliches Fenster.

Schulhäuschen steht für neue Nutzungen bereit

Das altehrwürdige Schulhäuschen mit Jahrgang 1888 steht derzeit halb leer. Für die einstigen Klassenräume habe man noch keine neue Verwendung gefunden, heisst es auf Anfrage. Nur im Obergeschoss gibt es eine Wohnung, die momentan vermietet sei.

