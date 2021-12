20 positive Corona-Tests – Altersheim in Glattfelden muss tagelang auf Massentest warten Nach mehreren Corona-Fällen wurden im Altersheim Eichhölzli Massnahmen ergriffen. Zum grossen Massentest kommt es aber erst nächste Woche, weil die Labore überlastet sind. Manuel Navarro

Themenbild: Im Alters- und Pflegeheim von Glattfelden wurden gleich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Corona getestet. Foto: Gaetan Bally, Keystone

Die Gemeinde Glattfelden teilte am Donnerstag mit, dass im Alters- und Pflegeheim Eichhölzli mehrere Corona-Fälle entdeckt wurden. Fünfzehn Bewohnende und fünf Mitarbeitende wurden positiv getestet. Unter den Betroffenen befinden sich sowohl Ungeimpfte als auch zweifach und dreifach geimpfte Personen.

Sofort wurde deshalb die Quarantänestation am Mittwoch wieder in Betrieb genommen. Dort werden die Betroffenen noch mindestens bis nächste Woche bleiben müssen. Denn zwar wird fortlaufend getestet, doch zusätzlich und gleichzeitig komplett durchgetestet werden die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden erst in vier Tagen nochmals, am 6. Dezember. Grund dafür ist, dass die Labore, welche die PCR-Tests auswerten, derzeit aufgrund der ansteigenden Fall- und Testzahlen in der ganzen Schweiz überlastet sind. «Voraussichtlich dürfte es dann etwa zwei Tage dauern, bis wir die Resultate haben», sagt Marco Dindo, der Sozialvorsteher von Glattfelden. Der Allgemeinzustand der infizierten Personen sei derzeit gut.