Abgang kurz vor Erweiterungsprojekt – Altersheim in Rafz braucht eine neue Heimleitung Stephan Kunz verlässt nach vier Jahren das Alters- und Pflegeheim Peteracker. Dies, weil er sich um einen Krankheitsfall in der Familie kümmert. Manuel Navarro

Stephan Kunz gibt die Führung des Alters- und Pflegeheims Peteracker im Januar 2022 ab. Foto: Francisco Carrascosa

Seit März 2017 ist Stephan Kunz Heimleiter des Alters- und Pflegeheims (APH) Peteracker in Rafz. Nun wird Kunz das APH allerdings im Januar 2022 verlassen, wie der Gemeinderat diese Woche mitteilte. «Ein Krankheitsfall innerhalb der Familie bedingt diesen Schritt», erklärt Kunz auf Anfrage. Insofern sei der Entscheid zwar «freiwillig» getroffen worden, so der gebürtige Berner. «Sehr gerne hätte ich aber das Projekt

‹Zukunft Peteracker› in den nächsten Jahren umgesetzt», bedauert er. Diese schöne Aufgabe warte nun auf seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger.