Keine sanierten Zimmer im Altersheim Weierbach – Altersheim-Renovation muss wegen Virus verschoben werden Eigentlich hätten ab April die Zimmer im Altersheim Weierbach in Eglisau saniert werden sollen. Nun können die Arbeiten zur Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner wegen des Coronavirus aber nicht wie geplant durchgeführt werden. Manuel Navarro

An eine Fortsetzung der Sanierung ist im Alterszentrum Weierbach derzeit nicht zu denken. Foto: Francisco Carrascosa

53 Bewohnerinnen und Bewohner leben derzeit im Altersheim Weierbach in Eglisau. Sie verbringen ihren Lebensabend in einem Heim, das an bester Lage im Städtchen idyllisch ganz in der Nähe des Rheins liegt.