Epigenetische Uhr – Altersrechner sollen unsere Lebenszeit vorhersagen Forschende wollen wissen, welche Prozesse im Körper uns altern lassen. Dazu bestimmen sie das biologische Alter. Als Teil der Serie «Forever Young» gehen wir den Fragen nach, was das überhaupt ist, und ob man die Uhren zurückdrehen könnte. Anke Fossgreen

Das biologische muss nicht dem chronologischen Alter entsprechen: Mit seinem Lebenswandel kann man es sogar beeinflussen. Foto: Getty Images, iStockphoto

Wie alt sind Sie wirklich? Ich bin 46 Jahre. Das zumindest hat mir ein Altersrechner von einer Krankenkasse bescheinigt. Der Kalkulator ermittelt nach etwa 20 Fragen – zum Beispiel zum Geschlecht, Grösse, Gewicht, Stresslevel oder Schlaganfällen in der Familie – das biologische Alter.

Na gut, ich habe etwas gemogelt: Ich kenne meine Cholesterinwerte nicht und habe einfach mal angenommen, sie seien normal. Hätte ich bei der Frage «nicht bekannt» geantwortet, wäre ich 4 Jahre älter geworden, also 50. Und wenn ich angegeben hätte, statt 3 bis 4 Mal nur 2 Mal pro Woche Sport zu treiben, hätte es 3 Jahre dazugegeben, 53. Und ja, vielleicht esse ich doch nicht jede Woche eine Fischmahlzeit, plus 2 Jahre, 55.

Zwar werden wir jedes Jahr um ein Jahr älter, dieses chronologische Alter steht im Pass. Hingegen besagt das biologische Alter, wie schnell oder langsam der Körper Verfallserscheinungen zeigt.

«Die meisten dieser angebotenen Altersrechner sind nicht wissenschaftlich überprüft.» Daniel Belsky, Columbia University in New York

Im Internet finden sich zahlreiche Möglichkeiten, sein biologisches Alter zu errechnen. Die Qualität dieser Rechner sei aber sehr unterschiedlich, sagt Daniel Belsky von der Columbia University in New York. Aussagekräftiger seien vermutlich Messungen, welche die Resultate von klinischen Bluttests, DNA-Proben und Daten von Fitnessarmbändern oder anderen «wearable devices» kombinierten. Daneben gebe es die Kalkulatoren, die lediglich auf eigenen Antworten basierten. «Die meisten dieser angebotenen Altersrechner sind aber nicht wissenschaftlich überprüft», sagt Belsky.

Der Forscher und sein Team haben einen anderen Altersrechner entwickelt und zwar mithilfe einer einfachen Blutprobe. In den Blutzellen suchen die Wissenschaftler gezielt nach bestimmten chemischen Veränderungen im Erbgut, sogenannten DNA-Methylierungen. Das Muster, mit dem an bestimmten Stellen im Erbgut diese chemischen Anhänge auftreten oder fehlen, verändert sich über die Jahre und sagt aus, wie jemand altert. Das ist eine sogenannte epigenetische Uhr.

38-Jährige: Biologisch zwischen 28 und 61 Jahre alt

«Bei manchen Menschen schreiten altersbedingte biologische Veränderungen, die das Risiko von Krankheiten und Beeinträchtigungen erhöhen, schnell voran. Bei anderen laufen diese Prozesse langsamer ab, was diesen Menschen ein längeres und gesünderes Leben ermöglicht», schreibt Daniel Belsky mit seinem Team in einer Veröffentlichung im Magazin «eLife».

Das Ziel ist, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder Verhaltensänderungen daraufhin zu prüfen, ob sie das Altern verlangsamen können. Doch zunächst müssen die Forschenden klären, was genau diese Altersprozesse sind.

Vor einigen Jahren hat Belsky herausgefunden, dass es bereits bei jungen Menschen grosse Unterschiede beim biologischen Altern gibt. Das zeigten die Forschenden mithilfe von Bevölkerungsdaten aus Neuseeland. Sie fokussierten sich auf 1000 Personen, die alle 1972 oder 1973 geboren worden waren. So variierte das biologische Alter bei den damals 38-Jährigen zwischen 28 und 61 Jahren.

Das persönliche Alterungstempo

Belskys Team hatte 18 Biomarker aus der Datenbank ausgewertet, etwa Cholesterin-, Leber- und Nierenwerte, Blutdruck, Herz- und Zahngesundheit. Zudem berücksichtigten die Forschenden, wie fit die Probanden waren, deren Gewicht sowie kognitive Fähigkeiten. Aus diesen Werten berechneten die Forschenden für jeden Studienteilnehmer und jede -teilnehmerin das persönliche «Alterungstempo». Das heisst, die Geschwindigkeit, mit der verschiedene Körperfunktionen über die Jahre nachlassen.

Dabei gibt es Faktoren, die beeinflussbar sind, etwa manche Blutwerte. Diese könnten sich durch eine gesunde Ernährung, Fitness oder den Verzicht auf Alkohol und Tabak positiv verändern. Andere Faktoren, die das Tempo des Alterns beeinflussen, werden hingegen innerhalb der Familie weitergegeben. So altern Menschen, die in eine langlebige Familie hineingeboren werden, oft langsamer. Wohingegen Menschen, die in Armut aufwachsen oder als Kinder misshandelt werden, schneller zu altern scheinen.

Die US-Forschenden haben die Testpersonen aus Neuseeland über die Jahre weiter verfolgt. So konnten sie mithilfe ihres Altersrechners (genannt DunedinPoAm) zeigen, dass die damals 38-Jährigen tatsächlich über die Zeit so gealtert sind, wie es sich bei den ersten Untersuchungen abgezeichnet hatte. Diejenigen, die bereits mit 38 Jahren ein höheres biologisches Alter hatten, alterten innerhalb von sieben Jahren (bis zum 45. Lebensjahr) schneller. Andere Probanden, die schon mit 38 Jahren biologisch jünger waren, als ihr Geburtsdatum zeigte, alterten gemächlicher. Die Alterungsgeschwindigkeit verändert sich gemäss diesen Ergebnissen demnach über die Jahre nicht.

Was man von über 105-Jährigen weiss

Erst wenn Menschen ungewöhnlich alt werden – ab 105 Jahren – scheinen sich die Altersprozesse zu verlangsamen. Ein Team um Elisabetta Barbi von der Universität Rom hat dazu die Daten von über 3800 Menschen ausgewertet, die in Italien zwischen 2009 und 2015 älter als 105 Jahre geworden sind. Normalerweise steigt mit zunehmendem Alter das Sterberisiko steil an. Bei den Hochbetagten ist das nicht mehr der Fall, da wird die Risikokurve flach. Das Team hat die Daten vor einigen Jahren in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlicht.

Die Frage ist nun aber: Wie kann man individuell die Alterungsgeschwindigkeit drosseln – und zwar bevor man hochbetagt wird? «Dazu gibt es bisher erst wenige wissenschaftliche Daten aus kleineren Studien mit wenigen Personen», sagt Belsky. «Wir sehen zwar, dass eine Massnahme – zum Beispiel deutlich weniger Kalorien zu sich zu nehmen – in einer Gruppe bewirken kann, dass sich der Alterungsprozess verlangsamt im Vergleich zur Kontrollgruppe», sagt der Altersforscher. Aber die Variabilität ist in der Gruppe stets so gross, dass die Forschenden nicht wissen, wie der Körper einer einzelnen Person beeinflussbar ist.

Hier können Sie einige Altersrechner ausprobieren Infos einblenden Wollen Sie herausfinden, ob Ihr biologisches Alter höher oder tiefer liegt als das, was in Ihrem Pass steht? Diverse Rechner ermitteln dies durch verschiedene Fragen. Sie beruhen allerdings auf Durchschnittswerten und können somit Ihren persönlichen Alterungsprozess nicht präzise vorhersagen. Dennoch bekommen Sie eine Ahnung, wie gesunde Ernährung, Sport und Bewegung oder auch das seelische Wohlbefinden die durchschnittliche Lebenserwartung beeinflussen. Und Sie werden sehen, dass Ihr biologisches Alter je nach Rechner stark variieren kann. Das heisst auch: Sie sollten die Ergebnisse nicht allzu ernst nehmen. Altersrechner einer deutschen Krankenkasse Es wird erklärt, warum welche Fragen gestellt werden. Beispielsweise wird der Bauchumfang gemessen, weil Bauchfett schädlich ist. Altersrechner eines Buchautors Bei diesem Fragenkatalog sinkt das Alter um drei Jahre, wenn man bei «Im Vergleich zu Gleichaltrigen fühle ich mich…» «jünger» eingibt – statt «gleichalt» oder «älter». Aber wer fühlt sich schon an jedem Tag oder gar zu jeder Uhrzeit jünger als die Altersgenossen. Bizarr: Auch Frauen werden nach Erektionsstörungen gefragt. Altersrechner eines Gesundheitsportals Hier wird auch abgefragt, wie viel Stress man hat, wie es mit der allgemeinen Zufriedenheit steht oder wie man geistig gefordert ist.

Altersrechner einer Fitness-Zeitschrift Neben den üblichen Fragen zu Grösse, Gesundheit und Ernährung wird auch abgefragt, wie oft man Kontakt zu Freunden hat, ob man verheiratet ist oder im letzten Jahr einen Schicksalsschlag erlebt hat. Die Altersangabe mit einer Kommastelle gaukelt eine nicht vorhandene Genauigkeit vor. Fitness-Altersrechner einer Forschungsgruppe Mit diesem Rechner sammelt ein norwegisches Forscherteam Daten und berechnet daraus, wie fit jemand ist im Vergleich zum Durchschnitt der Altersgenossen. Anhand mancher Angaben – darunter der Ruhepuls – ermitteln Algorithmen einen Fitnesswert, genannt VO2max. Dieser Wert gibt die maximale Sauerstoffaufnahme an und ermöglicht einen Hinweis auf die Leistungsfähigkeit des Herzens. Normalerweise wird dieser Wert durch einen aufwendigen Sporttest ermittelt. (afo)

Diese Variabilität ist für Mike Martin entscheidend. Der Gerontopsychologe ist der Direktor des neu gegründeten Healthy Longevity Center der Universität Zürich. Wer mit einem Altersrechner sein biologisches Alter bestimmen möchte, sollte wissen, dass dabei die eigenen Angaben jeweils mit einem Durchschnittswert verglichen werden. Eine Frage in den Frage-Antwort-Tests ist oft, wie gross und wie schwer man ist, weil im Durchschnitt übergewichtige Menschen eher krank werden und eine kürzere Lebenserwartung haben. Martin sagt, dass damit aber überhaupt nicht klar sei, ob das auch auf einen einzelnen Übergewichtigen zutreffe. Dass also genau diese Person, wenn sie abnimmt, deshalb länger leben wird.

Martin nennt ein Beispiel: Wenn wir wissen möchten, ob Männer oder Frauen grösser sind, vergleichen wir eine Gruppe von 1000 Männern mit 1000 Frauen und finden heraus, dass im Durchschnitt die Männer grösser sind. Wenn wir nun aber willkürlich je eine Frau und einen Mann aus der jeweiligen Gruppe gegenüberstellen, dann wird in über 30 Prozent der Fälle die Frau gleich gross oder grösser sein als der Mann.

«Würden wir aus diesen Durchschnittswerten nun ableiten, dass alle Frauen Plateauschuhe benötigen, damit sie gleich gross oder grösser als Männer sind, dann wird diese Empfehlung den über 30 Prozent grossen Frauen nicht gefallen», sagt Martin. Bei der Erhebung von Gesundheitsdaten seien die Unterschiede sogar noch grösser, die Gruppen sind noch variabler. Da scheren im Einzelvergleich über 40 Prozent aus.

«Es gibt das eine biologische Alter für eine einzelne Person nicht.» Mike Martin, Gerontopsychologe, Universität Zürich

Die Forschenden sind also noch nicht so weit, jedem Einzelnen eine Empfehlung für ein längeres gesünderes Leben zu geben. Mike Martin geht noch einen Schritt weiter: «Es gibt das eine biologische Alter für eine einzelne Person nicht», sagt der Gerontopsychologe. Aktuell gebe es etwa 46 sogenannte «Aging Clocks», Altersuhren. Diese Uhren beziehen sich auf biologische Prozesse im Körper, die sich mit dem Alter wandeln. Die chemischen Veränderungen an der DNA, die Daniel Belsky erforscht, ist einer dieser Prozesse.

Noch sei längst nicht bekannt, wie alle diese Altersuhren, von denen es wahrscheinlich noch weit mehr gebe, zusammenspielten, sagt Martin. Wer nun darauf vertraut, eine einzige Substanz – etwa das Diabetesmittel Metformin – könnte bei einem Einzelnen den Alterungsprozess aufhalten, liege falsch. Zwar hat das Mittel im Durchschnitt bereits beim Menschen einen lebensverlängernden Effekt gezeigt. «Im Vergleich zu all den verschiedenen Altersuhren im Körper, die sich gegenseitig beeinflussen und wohl ganz unterschiedlich bei einzelnen Menschen ticken, macht es aber so gut wie keinen Unterschied, wenn man auf eine einzige Substanz setzt», sagt Martin.

«Alter ist keine Krankheit.» Mike Martin, Gerontopsychologe, Universität Zürich

Auch Daniel Belsky räumt ein: «Bisher wissen wir noch nicht, was wir einzelnen Personen raten können, um individuell Altersprozesse zu verlangsamen und so innerhalb einer kurzen Zeit die Gesundheit verbessern zu können.»

Mike Martin hat ganz generell einen anderen Blick aufs Alter. «Alter ist keine Krankheit», ist der Psychologe überzeugt. Es gibt junge Menschen, die an Krankheiten leiden, und alte Menschen, die mit 80 Jahren 100 Meter in unter 15 Sekunden laufen.

«Wir sollten den Fokus darauf legen, dass generell Menschen, die etwa eine höhere Knochendichte, mehr Muskelmasse besitzen und beweglicher sind, bessere sportliche Leistungen erbringen», sagt Mike Martin, «oder dass diejenigen, die ein gesundes Gehirn haben, bessere kognitive Fähigkeiten zeigen – unabhängig vom Alter.»

Anke Fossgreen leitet seit 2022 das Wissenteam. Sie ist seit dem Jahr 2000 als Wissenschaftsredaktorin bei Tamedia tätig. Die Biologin hat während ihrer Doktorarbeit über die Alzheimerkrankheit geforscht. Sie interessiert sich für Themen rund um die Biologie, Gesundheit, Ernährung, Medizin und Bewegung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.