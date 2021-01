Corona-Impfung in Zürcher Heimen – Alterszentren schützen sich vor Impfgegnern und Dieben Wann geimpft wird, sollen die Heime für sich behalten. Das empfehlen Behörden und Heimverband zum Schutz vor unangenehmen Überraschungen. Jigme Garne

Arzt Daniel Blickensdorfer impft einen Bewohner gegen das Coronavirus: Im Wohnzentrum Fuhr in Wädenswil wurde bereits geimpft. Foto: PD/Keystone

Am Donnerstag haben sämtliche 450 Alters- und Pflegezentren im Kanton Zürich ihren eigenen Impftermin erhalten. Nach den grossen Institutionen können sich nun auch die kleinen Heime auf ihren Impftag vorbereiten. Vielerorts herrscht Anspannung. Die grösste Impfaktion in der Geschichte – das will niemand vermasseln.

Wann sie ihre Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal impfen, sollen die Heime deshalb aus Sicherheitsgründen für sich behalten. Dies empfiehlt eine Arbeitsgruppe, welche die Impfungen in den Heimen organisiert. In dieser vertreten sind die Zürcher Gesundheitsdirektion und der Heimverband Curaviva Zürich.