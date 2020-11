Wechsel in Stadtverwaltung Kloten – Alterszentrum Spitz erhält neuen Chef In Kloten kommt es erneut zu einem Wechsel im Kader der Stadtverwaltung. Roland Keil wird Bereichsleiter Gesundheit + Alter und übernimmt damit die Hauptverantwortung über das städtische Alterszentrum. Christian Wüthrich

Roland Keil steigt vom Stellvertreter zum Chef des Bereichs Gesundheit + Alter in der Stadt Kloten auf. Foto: Stadt Kloten

Der Stadtrat von Kloten hat Roland Keil zum neuen Bereichsleiter Gesundheit + Alter gemacht. Sein Vorgänger und bisheriger Stelleninhaber, Roland Müller, verlässt die Stadt Kloten per Ende Jahr. Er werde wieder in den Kanton Schaffhausen zurückkehren, heisst es in einer Mitteilung des Stadtrates vom Mittwoch.

Müller war in den vergangenen zwei Jahren für die Stadt Kloten im Einsatz und verantwortete in dieser Zeit die Führung des Pflegezentrums Spitz. Während der Corona-Pandemie habe er durch sein grosses Engagement erreicht, dass diese Institution bisher vom Virus verschont geblieben sei.