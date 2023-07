Bassersdorf gegen ZKB-Projekt – Altes Hochhaus darf nicht durch höheres ersetzt werden Die Bassersdorfer Baubehörde zeigt einem Immobilienfonds der ZKB die Limiten auf. Deren Pläne für ein modernes Hochhaus scheitern nun an der Gesamthöhe. Christian Wüthrich

Über den Baugespannen für ein noch höheres Hochhaus im Bassersdorfer Auenring-Quartier haben sich dunkle Wolken zusammengebraut. Foto: Christian Wüthrich

Der Fokus auf die Gesamthöhe ist bei einem Bauprojekt eben doch wichtiger als irgendeine Geschosszahl – insbesondere bei einem Hochhaus. Und dazu noch in Bassersdorf, wo Hochhäuser bauen seit der Annahme einer Einzelinitiative vor viereinhalb Jahren eh gar nicht mehr erlaubt ist. Das hält die zuständige Baukommission in ihrem Vorentscheid über einen möglichen «Ersatzneubau» fest und weist die Eigentümerschaft, den Immobilienfonds Swisscanto der ZKB, in die Schranken.