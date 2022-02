Nachtcafé abgesetzt – Altstadt Bülach verliert eine beliebte Veranstaltung Während 15 Jahren zog das Bülacher Nachtcafé Tausende Menschen in die Altstadt. Damit ist nun Schluss. Daniela Schenker

Die Ausgabe 2019 wird nun als letztes Nachtcafé-Jahr in die Geschichte eingehen. Foto: Leo Wyden

«Ein Sommer in Bülach ohne Nachtcafé kann nicht sein»: So stand es unlängst in dieser Zeitung. Doch genau das wird nun Realität. Der traditionsreiche und beliebte Anlass, zu dem sich jeweils bis zu 5000 Menschen in der Altstadt zusammenfanden, wird keine Fortsetzung finden. «Nach über 15 Jahren Party und den pandemiebedingten Absagen in den letzten zwei Jahren hat sich das Organisationskomitee dazu entschieden, die Veranstaltungsreihe nicht mehr durchzuführen» sagt Mischa Klaus, Initiant und Mitglied des OK.