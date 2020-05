Neuer Termin nach Verschiebung – Am 27. September stimmt Bülach über die Einheitsgemeinde ab Die Sekundarschulgemeinde Bülach soll laut einer GLP-Initiative aufgelöst werden. Jetzt steht der Abstimmungstermin, nachdem der Urnengang Corona-bedingt verschoben werden musste.

Im Schulhaus Mettmenriet werden die Oberstufenschüler aller Kreisgemeinden der Bülacher Sekundarschule unterrichtet. Archivbild: David Baer

Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten in Bülach und den Kreisgemeinden, wie die Zukunft der Sekundarschulgemeinde aussieht. Dies hat die Schulbehörde an ihrer Sitzung vom 19. Mai beschlossen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Resultiert in Bülach, Bachenbülach, Winkel, Höri und Hochfelden ein Ja zur «Einzelinitiative über die Auflösung der Sekundarschulgemeinde Bülach», wird die Sekundarschulgemeinde aufgelöst. Das hätte zum jetzigen Zeitpunkt bereits der Fall sein können – wäre da nicht Corona gewesen. Denn aufgrund der Pandemie wurde die Abstimmung, die für den 17. Mai geplant gewesen wäre, verschoben.

Eingereicht wurde die Einzelinitiative im vergangenen November von der GLP Bülach. Wird die Initiative abgelehnt, ist das Thema Einheitsgemeinde erledigt. Ansonsten muss die Sekundarschulbehörde innert 18 Monaten einen Vorschlag unterbreiten, wie sie aufgelöst werden kann.

( red )