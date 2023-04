Stadtpolizei Bülach – Am Abend äussern sich die Verantwortlichen zu den Vorwürfen Bei der Stadtpolizei Bülach kam es zuletzt zu vielen Abgängen. Am Sonntag wurden Vorwürfe laut – heute wollen die Verantwortlichen antworten. Martin Liebrich

Das Telefon in Daniel Ammanns Büro läutete am Montagmorgen mehrfach. Denn der Stadtrat von Bülach, zuständig für Bevölkerung, Sicherheit und Sport, war am Sonntag unter Druck geraten. Der «Sonntagsblick» hatte von Missständen bei der Stadtpolizei Bülach berichtet. Sieben Angestellte – ein Drittel der Belegschaft – hätten in den vergangenen sieben Monaten die Polizei verlassen. Die Rede war von einem schlechten Klima im Korps und von Kontrollen, die wegen Personalmangels nicht mehr ordnugnsgemäss durchgeführt werden können.

Im Mittelpunkt der Kritik stehen neben Daniel Ammann auch Polizeichef Attila Uysal und Abteilungsleiter Roland Engeler. Auf Nachfrage dieser Zeitung verwies Stadtpräsident Mark Eberli am Montagmorgen auf Ammann und Engeler – sie seien hier zuständig.

Für den späteren Nachmittag ist jetzt der Versand einer Medienmitteilung angekündigt, in dem Stellung genommen wird zu den offenen Vorwürfen.

