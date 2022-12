Gastro-Serie «Besser essen» – Am Bahnhof Otelfingen geht die Reise kulinarisch nach Thailand Im alten Bahnhöfli liegt das Restaurant Ahan Thai mit einer grossen Auswahl asiatischer Speisen. Renato Cecchet

Pla Kaeng Som Pae Sa – gebratener Fisch in saurer Currysauce. Foto: Renato Cecchet

Im Winter, wenn es draussen kalt ist, dann wünscht man sich ab und zu, an einem sonnigen Strand am Meer zu liegen. Ein bisschen Sommerferienstimmung bringt ja vielleicht ein Besuch in einem thailändischen Restaurant, denken sich der Schreibende und seine Ehefrau. In Otelfingen müssen wir nicht einmal weit reisen, denn das Thai-Restaurant der Wahl liegt direkt beim Bahnhof.