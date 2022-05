Die GC-Spieler in der Einzelkritik – Am Ende dieser Saison bleiben nicht mehr viele Sieger Starke Hinrunde, schwache Rückrunde: Was für die Mannschaft gilt, gilt auch für viele Spieler. Das Team des Aufsteigers in der Einzelkritik. Marcel Rohner

André Moreira – 35 Spiele (55 Gegentore)

Überzeugte in seiner ersten GC-Saison: Goalie André Moreira. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Ist der Anführer der portugiesischen Fraktion, ein freundlicher Lautsprecher und ein Spassvogel. Trotz praktisch fehlender Deutschkenntnisse ein Leader dieser Mannschaft und von den ausländischen Spielern der nahbarste. Viele seiner Kollegen sind hier, um wieder zu gehen. Ist auch ein ganz guter Goalie, der GC den einen oder anderen Punkt rettet.

Mateo Matic – 1 Spiel (3 Gegentore)

Das wars: Aufstiegsheld Mateo Matic muss GC verlassen. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Einmal darf er ran, das ist ganz am Schluss, als es um nichts mehr geht. «One Last Dance», schreibt er auf Instagram und «Danke, GC». Ausgebootet vom Verein, für den er im Hardturm fante, für den er spielt, seit er neun war. Dabei ist auch er ein guter Goalie, das bewies er in der Saison des Aufstiegs nicht nur einmal.