Rückkehr zum FC Basel? – Am Ende hat es doch nicht mehr gepasst mit Alex Frei und dem FC Wil Alex Frei ist nicht länger Trainer in der Challenge League. Erhält der 42-Jährige nun eine Chance in der Super League? Oder kehrt er in den FCB-Nachwuchs zurück? Tilman Pauls Thomas Schifferle

Nach 52 Einsätzen als Trainer des FC Wil haben der Club und Alex Frei am Dienstag die Trennung kommuniziert. Foto: Freshfocus

Alex Frei will jetzt nicht reden. Er will nicht erklären, warum er nicht mehr Trainer des FC Wil ist. Er verweist auf die Mitteilung des Clubs, dort stehe alles, was man wissen müsse. Von «unterschiedlichen Vorstellungen zur strukturellen und sportlichen Ausrichtung», schreibt der Club am Dienstagmorgen.

Nach etwas mehr als einem Jahr, 52 Spielen, 16 Siegen und 25 Niederlagen ist Alex Frei also nicht mehr Trainer des FC Wil. Irgendwie kommt diese Trennung unerwartet und plötzlich. Auf der anderen Seite hat man immer schon irgendwie damit rechnen müssen: Frei und der FC Wil, das war von Anfang an ein ungleiches Paar.