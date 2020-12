GC schlägt auch Xamax – Am Ende steht ein souveräner Sieg Die Grasshoppers laufen gegen Xamax nie Gefahr, die drei Punkte nicht einzufahren. Nach dem 3:0 haben sie als Leader schon sieben Längen Vorsprung. Marcel Rohner

Pssst! Torschütze Demhasaj (Mitte) lacht mit den Teamkollegen Morandi (l.) und Pusic (r.) nach seinem 1:0. Bild: Alexandra Wey (Keystone)

Es ist fast so, als würden sie gar nicht höher gewinnen wollen. Kalem zweimal, dazu Gjorgjev und Lenjani, allein in den letzten fünf Minuten hat GC in Überzahl Chancen für zwei Spiele. Dann erbarmen sich Ronan und Gjorgjev doch noch. Die zwei letzten Konter schliessen sie mit Toren ab, GC gewinnt 3:0 gegen Xamax. Es ist ein verdienter Sieg, GC baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend auf sieben Punkte aus.

Trainer Pereira überrascht mit seiner Aufstellung, Santos und Ronan sitzen draussen, Gjorgjev ebenfalls und im Sturm darf Demhasaj wieder einmal mittun. Gjorgjev, er hat in den letzten Spielen den immer noch verletzten Cvetkovic vertreten, wird durch Kalem ersetzt, der 18-jährige Deutsche ist ein grosses Versprechen, ein engagierter Spieler, der bisher in zehn von elf Spielen auf dem Platz stand – dabei aber maximal 29 Minuten spielte.