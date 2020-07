Abo «Ich ging jeden Tag gerne arbeiten»

Fast ihr gesamtes Berufsleben war Esther Büchi in verschiedenen Funktionen an der Primarschule tätig. Am Mittwoch wurde sie nach 33 Jahren speziell verabschiedet: Am morgen standen die Schüler Spalier, am Abend folgte mit einem Apéro der offizielle Abschied der Schulleiterin.