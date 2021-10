Per Handykamera zum Ziel – Am Flughafen Zürich weist künstliche Intelligenz den Weg Google hat den ganzen Flughafen digital vermessen. Dadurch ist es neu möglich, sich auch im Innern per Smartphone auf den Meter genau zu orientieren. Manuel Navarro

Live View kann am Flughafen per Smartphone den Weg weisen. Hier etwa, wie man vom Eingang der Besucherterrasse zur Bye-Bye-Bar kommt. Foto: Sibylle Meier

Am Flughafen Zürich wurde am Freitag eine technologische Weltneuheit präsentiert. Als erstem Flughafen auf der Welt wurden die Gebäude in Kloten mit dem Google-Maps-Feature Live View ausgerüstet. Hinter der Kombination aus englischen Begriffen versteckt sich eine Art digitaler Wegweiser, der über das Smartphone genutzt werden kann.

Ziel ist, dass sich Passagiere besser zurechtfinden. «Wir haben den Anspruch, eine führende Verkehrsdrehscheibe zu sein. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man sich hier gut orientieren kann», sagte Stefan Gross, der Kommerzchef der Flughafen Zürich AG. «Typisch für einen Flughafen ist, dass sich viele hier nicht gut auskennen.» Hier soll die Indoor Live View ab sofort als Hilfe fungieren.