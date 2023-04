Handball-Nationalteam – Am Gepäckband in Kloten verflogen die letzten Zweifel Die Schweizer Handballer mit dem Bülacher Cédrie Tynowski haben sich das Ticket für die EM 2024 gesichert. Am Flughafen erfuhren sie von diesem Erfolg. Urs Stanger

Ein sicherer Wert: Der Bülacher Cédrie Tynowski half mit, dass die Schweiz die EM-Qualifikation erfolgreich überstand. Foto: Deuring Photography

Als sie in Kloten landeten, stellten sie ihre Handys ein. So, wie das alle nach einem Flug machen. Nur hatten die Schweizer Handballer an diesem Donnerstagabend einen ganz bestimmten Grund, wieder online zu sein. Denn in Klaipeda war gerade das Spiel am Laufen, dass entscheiden sollte, ob sie sich vorzeitig für die EM 2024 qualifizieren können oder nicht.