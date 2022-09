Tiefenlager und Immobilienpreise – Am härtesten trifft es nicht die Standortgemeinden Was passiert mit den Eigenheimpreisen, wenn das Tiefenlager kommt? Ein Experte bezweifelt die optimistischen Prognosen von Bund und Kanton. Manuel Navarro

Geht es mit den Eigenheimpreisen in Stadel bachab? Möglich ist es, doch weiter entfernte Gemeinden könnte es noch schlimmer treffen. Foto: Balz Murer

Das geplante Lager für radioaktive Abfälle in Stadel und Umgebung sorgt seit gut zwei Wochen für Schlagzeilen. Neben der Frage nach der Sicherheit steht vor allem ein zweites Thema im Zentrum: Führt das Lager dazu, dass die Immobilien in der Nähe deutlich an Wert verlieren, weil sie aufgrund ihrer Lage an Attraktivität einbüssen? Gemäss Bund und Kanton soll dies nicht der Fall sein. Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) erklärte vergangene Woche an einer Informationsveranstaltung in Stadel: «Um Kernkraftwerke sind die Liegenschaftswerte nicht tiefer, oder wenn, dann nur ganz minim.» Auch beim Zwischenlager in Würenlingen habe man keinen solchen Effekt feststellen können. Neukom betonte jedoch auch, dass man tatsächlich nicht wirklich wisse, was das Tiefenlager mit den Liegenschaftspreisen mache.