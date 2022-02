Auch im Unterland heulen sie – Am Mittwoch ab 13.30 Uhr werden die Sirenen im Land getestet Am ersten Mittwoch im Februar werden die Sirenen getestet. Aber wissen Sie, was die Signale bedeuten? Wir sagen es. Und auch, was bei einem Alarm zu tun ist.

Die Sirenen werden am Mittwoch getestet, damit sie im Ernstfall bereit sind. Foto: Fabienne Andreoli (Archiv)

Jeweils am ersten Mittwoch des Monats Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Heuer ist dies am 2. Februar ab 13.30 Uhr der Fall. Getestet wird dabei, ob die Sirenen funktionieren und bereit sind. Und zwar für den allgemeinen Alarm sowie für den Wasseralarm. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Das sind die beiden Alarmzeichen

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen «Allgemeiner Alarm», ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle darf bis 14 Uhr weitergeführt werden.

Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15 Uhr wird in potenziell gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen das Zeichen «Wasseralarm» ausgelöst. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden. Insgesamt werden rund 7200 stationäre und mobile Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.

Und so reagiert man richtig

Wenn das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ausserhalb des angekündigten Sirenentests ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall soll das Radio eingeschaltet werden, um die nötigen Informationen zu erfahren. Weiter müssen die Anweisungen der Behörden befolgt und die Nachbarn sollen informiert werden. Der Wasseralarm bedeutet, dass man das gefährdete Gebiet sofort verlassen soll. Weitere Hinweise und Verhaltensregeln finden sich auf www.alert.swiss und auf Teletext, Seite 680.

Ergänzend zum Alarmierungs- und Informationssystem mittels Sirenen und Radio alarmieren und informieren die Behörden die Bevölkerung bei Ereignissen auch via Alertswiss. Die Bevölkerung ist daher aufgefordert, die neuen Alarmierungs- und Informationskanäle zu nutzen und insbesondere die Alertswiss-App auf dem täglich genutzten Smartphone zu installieren. Die Alertswiss-App gibt es kostenlos für Android- und für iOS-Systeme. Sie ist downloadbar im Google Play Store und im App Store von Apple. Über die neuen Funktionen informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz regelmässig auf www.alert.swiss sowie über Facebook und Twitter.

