Amphibienwanderung startet – Am Mittwoch wird die Eigentalstrasse gesperrt Ab Mittwoch, 16. Februar, gilt im Eigental Vortritt für Frösche. Die Strasse wird während vier bis sechs Wochen zwischen 18 Uhr und 8 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Erdkröten auf einer Strasse. Foto: Andreas Baumann (zvg)

Das milde Wetter wirkt als Wecker: Die Grasfrösche und Erdkröten erwachen in diesen Tagen aus ihrer Winterstarre. Setzt nun noch der Regen ein, beginnen sie ihre Wanderung zu den Laichgewässern. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Frösche und Kröten wieder in Scharen auf Hochzeitsreise gehen. Unter anderem im Eigental. Dort werden sie im Eigentalweiher ihre Eier ablegen und so für Nachwuchs sorgen. Danach wandern sie zurück in ihre Sommerlebensräume in den umgebenden Wiesen und Wäldern.

Dies teilt nicht etwas der Naturschutz mit, sondern die kantonale Baudirektion. Denn: Das Eigental ist eines der bedeutendsten Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Kanton Zürich und beherbergt eine sehr grosse Vielfalt an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Aber durch das Tal führt eben auch eine Strasse. Damit die Amphibien gefahrlos ablaichen können, werden die Eigental- und die Birchwilerstrasse – wie seit dem Jahr 2000 üblich – gesperrt. Heuer ab Mittwoch, 16. Februar, und während voraussichtlich vier bis sechs Wochen zwischen 18 Uhr und 8 Uhr. Die Sperrung gilt für jeglichen Verkehr. Tagsüber sind beide Strassen normal befahrbar. Die Sperrung erfolgt nach den Vorgaben der Fachstelle Naturschutz der Baudirektion Kanton Zürich unter der Leitung der Stadt Kloten. Beteiligt sind auch die Gemeinden Oberembrach und Nürensdorf.

red

