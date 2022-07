Himmelspektakel in der Schweiz – Am Mittwochabend ist ein «Supermond» zu sehen Heute Abend wird der grösste Vollmond des Jahres zu sehen sein. Wolken könnten die Sicht in Teilen der Schweiz jedoch trüben.

Der Mond kommt der Erde momentan besonders nahe und scheint viel grösser als sonst: Aufnahmen des «Supermond» Mitte Juni. Quelle: Tamedia

Am Mittwochabend scheint der Mond für das menschliche Auge besonders gross und präsentiert sich als «Supermond». Aufziehende Wolken am Abend könnten den Blick auf das Naturschauspiel in weiten Teilen der Schweiz jedoch trüben.

Der Mond befindet sich laut SRF Meteo momentan nur rund 357'000 Kilometer von der Erde entfernt. Dass der Erdtrabant grösser scheine, habe allerdings kaum etwas mit der vergleichsweise geringen Distanz zu tun. Die Distanz als Kriterium für einen wahrgenommenen «Supermond» zu verwenden, sei «ziemlicher Unsinn». Denn vielmehr wirke der Erdtrabant derzeit so gross, weil er momentan sehr flach über den südlichen Horizont laufe.

Naturspektakel am Himmel Der hellste Supermond des Jahres Letzter Supermond 2021 Weshalb der Vollmond in der Schweiz kein Blutmond ist Wie die Schweizerische Astronomische Gesellschaft (SAG) gar schreibt, «erleben wir heute den grössten Vollmond des Jahres». Und: Im Laufe der Nacht können laut der SAG nicht weniger als fünf Überflüge der Internationalen Raumstation ISS beobachtet werden. Bei ihrem Vorbeiflug gleicht die ISS einem hellen Stern, der sanft über den Himmel gleitet.

Vollmond ist am Mittwochabend um 20:38 Uhr. Aufgehen wird der Mond in der Schweiz allerdings erst gegen 22 Uhr, um 6 Uhr am Donnerstagmorgen geht er wieder unter.

SDA/aru

