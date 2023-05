50. Bruederschwinget – Am Pfingstmontag böllert es ob Bachenbülach Zum Jubiläum des traditionsreichen Unterländer Schwingfestes stehen nebst den Schwingern auch die Böllerschützen auf dem Brueder im Einsatz. Marisa Kuny

49 Schwingfeste wurden bis dato auf dem Brueder ausgetragen. Nicht immer schien die Sonne so freundlich wie im vergangenen Jahr. Foto: Roger Hofstetter

Eines ist jetzt schon klar: Aktivschwinger Raphael Kiener wird am diesjährigen Bruederschwinget für den grössten Knaller des Tages sorgen. Der 22-jährige Schöfflisdorfer und seine Kollegen vom Knabenverein Niederweningen kommt die Ehre zu, am Pfingstmontag um 13 Uhr auf dem Schwingplatz ob Bachenbülach dreimal sieben Böllerschüsse abzugeben. Damit soll das auf die Zahl fünfzigste Fest mit Erlaubnis der Gemeinde und des Flughafens Kloten lautstark gefeiert werden.

Schwinger und Böllerschütze: Raphael Kiener (dunkles Hemd, hier 2019 an der Älpler Chilbi in Schleinikon) ist auf dem Brueder in doppelter Mission unterwegs. Foto: Sibylle Meier

Wer im Sägemehl für Aufsehen sorgen wird, ist schwieriger abzuschätzen. Zu den Favoriten auf den Festsieg gehören der Stäfner Nicolas Wey, der unlängst am Zürcher Kantonalen einen Kranz holte, sowie der einzige teilnehmende Eidgenosse, der Bieler Matthieu Burger. Zudem zieht es auch den letztjährigen Sieger Philipp Lehmann wieder auf den Brueder. Insgesamt sind elf Kranzschwinger gemeldet, darunter Lokalmatador Roman Bickel vom organisierenden Schwingklub Zürcher Unterland. Ihm werden von den sechs Einheimischen, die heuer in den Ring steigen, die besten Chancen auf eine Spitzenplatzierung eingeräumt.

Lokalmatadoren Bickel und Galli

Am Kantonalen vor zwei Wochen zeigte sich der 25-jährige Turnerschwinger aus Hochfelden durchaus gut in Form, kam am Ende auf Rang 13 allerdings nicht in die Kränze. Wie Bickel holte auch sein drei Jahre jüngerer Klubkollege Cédric Galli insgesamt 55.00 Punkte. Der Schleiniker durfte sich bis zum letzten Gang Hoffnungen auf seinen ersten Kranzgewinn machen. Dass es am Ende knapp nicht klappte, ist für ihn mehr Ansporn denn Enttäuschung: «Ich will auf dem Brueder unbedingt eine Auszeichnung holen und weiss: Dafür muss ich drei bis vier Gänge gewinnen.»

Roman Bickel (links) führt die Gruppe der sechs einheimischen Schwinger an. Foto: Roger Hofstetter

Rund 90 Nachwuchschwinger und 44 Aktivschwinger werden auf dem Brueder an diesem voraussichtlich sonnigen Tag – die Wetterprognosen sind kurz vor Pfingsten vielversprechend – zusammen greifen. Das Anschwingen der Aktiven ist um 12.30 Uhr, der Schlussgang auf circa 17 Uhr angesetzt. Dann entscheidet sich, wer sich den Applaus der über 2000 erwarteten Zuschauerinnen und Zuschauer und Kalb «Albert» als Hauptpreis sichert.

Wie bereits im letzten Jahr wird das Publikum wieder mit einem Shuttlebus auf den Brueder transportiert. Startpunkt des Shuttlebetriebs ist der Coop in Bachenbülach.

Lebendpreis: 2022 durfte Philipp Lehmann Kalb Fredi vom Brueder führen, heuer wartet Albert auf den Sieger. Foto: Roger Hofstetter

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

