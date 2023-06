Kantonalturnfest Wyland 2023 – Am Schulstufenbarren macht ihnen niemand etwas vor Im Trainingslager in Spanien hat der TV Lufingen geübt, was er zwei Monate später am KTF zum Besten gibt. Ein Vereinsrekord gelingt dem TV Dietlikon. Irina Brandenberger

Am Barren ausgezeichnet: Die Frauen vom TV Lufingen. Foto: PD

Dem STV Wangen gelingt am Kantonalturnfest Wyland ein Meisterstück: Zum vierten Mal in Folge küren sich die Schwyzer zum Turnfestsieger. So stehen sie seit 18 Jahren unangefochten an der Spitze. Nicht ganz nach vorne schafft es der Turnverein Lufingen im dreiteiligen Vereinswettkampf, rundum zufrieden sind die Unterländer am Ende trotzdem.

Das grösste Kantonalturnfest aller Zeiten Infos einblenden Mit rund 7000 Teilnehmenden am Einzelwochenende und über 10'800 am Sektionswochenende fand 2023 das bis anhin grösste Kantonalturnfest statt. Am zweiten Wochenende mussten die teilnehmenden Vereine im dreiteiligen Vereinswettkampf Disziplinen aus mindestens zwei Sparten – Aerobic, Fachtest, Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik oder Nationalturnen – auswählen. Turnfestsieger wurde mit Wangen der Siegerverein der 1. Stärkeklasse. (red) Ein sportlicher, bunter und friedlicher Grossanlass: Das KTF Wyland 2023. Foto: PD

Im vergangenen April ging es für den TV Lufingen ab nach Spanien ins Trainingslager. Sechs Stunden trainierten die Turnerinnenm und Turner täglich und feilten an ihren Gerätevorführungen. Zwei Monate später turnen sie am KTF in Dägerlen mit Kraft und Eleganz an den Geräten. Die Frauen erreichen am Schulstufenbarren die ausgezeichnete Note von 9.18. Und auch mit der Barrenübung der Männer, der gemischten Gerätekombination und dem Fachtest zeigt sich Vereinspräsidentin Sara Stäubli zufrieden: «Gerade im Geräteturnen haben wir uns stark verbessert.» Zehn Jahre lang hat Stäubli das Programm der Gerätekombination mit der Gruppe des TV Lufingen einstudiert – im Wyland feiert sie nun ihre Derniere.

Vom Gerätezelt wechseln die Lufinger auf die Wiese und 16 Männer vom TV rennen um persönliche Bestzeiten in de Pendelstafette. «Wir möchten von nun an auch in der Leichtathletik aktiver werden und diese Saison war der Startschuss», sagt Carla Pfister vom Turnverein, der dieses Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiert. Am Ende kann sich der TV Lufingen in der 2. Stärkeklasse im guten Mittelfeld der Rangliste platzieren.

Dietlikon und Bachs stark

Bester Unterländer Verein der 1. Stärkeklasse wird der TV Dietlikon auf Rang 9. Mit einem Total von 27,82 Punkten realisieren die Dietliker einen neuen Vereinsrekord. Insbesondere die guten Leichtathletik-Anlagen, die das OK ins Feld gebaut hat, verhelfen zu Bestleistungen. Im Schleuderball erreichen die zwölf Turnerinnen und Turner aus Dietlikon die Maximalnote 10. Andrin Schneider wirft den Schleuderball sensationelle 59,75 Meter weit. Auch die acht Gymnastinnen überzeugen mit einer ausdrucksstarken Kür und erturnen sich eine 9,50. Im

Vereinswettkampf 1-teilig Geräteturnen glänzen die Dietliker mit ihrer Schaukelringvorführung, wofür sie mit Bronze belohnt werden.

Der TV Bachs brilliert im Fachtest Korbball und holt mit der sensationellen Note von 9,67 den Spartensieg in der Kategorie Frauen/Männer 1-teilig.

Mit 27,82 Punkten turnte der TV Dietlikon so gut wie noch nie an einem Kantonalturnfest. Foto: PD

