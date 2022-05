Die Reformierten von Regensdorf, Buchs, Dällikon und Dänikon sind in einer Kirchgemeinde vereint, jene von Otelfingen, Boppelsen und Hüttikon in einer anderen. Die Katholiken in allen sieben Gemeinden gehören zur Pfarrei St. Mauritius in Regensdorf. Im Bild die reformierte Kirche Regensdorf.

Foto: Francisco Carrascosa