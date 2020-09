Über 3000 Proben seit März – Am Spital Bülach war bisher nur jeder 20. Corona-Test positiv Noch nie liessen sich am Spital Bülach so viele Personen auf das Coronavirus testen wie im laufenden Monat. Dass nur ein kleiner Teil der Proben positiv ausfällt, hat verschiedene Gründe. Flavio Zwahlen

Das Spital Bülach hat seit Beginn der Pandemie im März knapp 3300 Personen auf das Coronavirus getestet. 161 davon waren tatsächlich

mit Covid-19 infiziert. Foto: Sibylle Meier

Im September liessen sich am Spital Bülach bisher 718 Personen auf das Coronavirus testen. Das entspricht durchschnittlich 32 Tests pro Tag. Auffällig: Lediglich 2,5 Prozent dieser Proben fielen positiv aus. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass in einigen Ländern bei der Einreise ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden muss und sich deshalb auch vermehrt Personen testen lassen, die gar keine Symptome aufweisen. Diese Regelung gilt zum Beispiel für Reisende nach Zypern. Laut Urs Kilchenmann, Mediensprecher am Spital Bülach, würden zudem die Schulen häufiger Kinder zu einem Test schicken. Und auch das Contact-Tracing bewirke eine intensivere Testung.