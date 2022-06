Rettungskräfte im Einsatz – Am Wiriehorn im Berner Oberland ist ein Helikopter abgestürzt Am Samstagvormittag ist bei einem Helikopterabsturz im Kanton Bern mindestens eine Person schwer verletzt worden.

Am Samstagvormittag ist am Wiriehorn im Diemtigtal im Berner Oberland ein ziviler Helikopter abgestürzt. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Newsportals «20 Minuten». Mindestens eine Person sei dabei schwer verletzt worden.

Die Unfallmeldung erreichte die Polizei kurz nach 11 Uhr am Samstag. An der Absturzstelle sind derzeit verschiedene Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch die Rega. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Die Berner Kantonspolizei will im Verlauf des Nachmittags kommunizieren, sobald sie weitere Angaben zum Unfall machen kann.

Das Wiriehorn ist im Diemtigtal zwischen Frutigen und Zweisimmen. Der Gipfel liegt auf rund 2’300 Meter über Meer.

Am Wiriehorn, hier rechts hinter der Wiriehornbahn, ist am Samstag ein Helikopter abgestürzt. Foto: zvg

nfe

