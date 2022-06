Erstes Interview nach Prozess – Amber Heard beklagt sich über «unfaire» Darstellung im Netz Nach dem Gerichtsurteil im Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp gibt die Schauspielerin ihr erstes Interview. Dabei kritisiert sie vor allem die Rolle der Sozialen Medien.

In einem Interview mit dem Sender NBC spricht sie über den «Hass», den sie im Internet erhalten habe. Foto: Keystone

US-Schauspielerin Amber Heard (36) beklagt nach dem verlorenen Prozess gegen ihren Ex-Ehemann Johnny Depp (59) Stimmungsmache in den sozialen Medien. «Selbst jemand, der überzeugt ist, dass ich diesen ganzen Hass und diese Boshaftigkeiten verdiene... Auch wenn du denkst, dass ich lüge – du kannst mir nicht in die Augen sehen und sagen, dass du glaubt, dass es in den sozialen Medien eine faire Darstellung gegeben hat», sagte Heard in einem Ausschnitt, den der Sender NBC nach einem Interview der Sendung «Today» vorab veröffentlichte. «Du kannst mir nicht erzählen, dass du denkst, dass dies fair war.»

In einem weiteren Ausschnitt bezog die Schauspielerin erneut Stellung zum Urteil der Jury-Mitglieder: «Ich mache ihnen keinen Vorwurf», sagte Heard. Sie verstehe es sogar: «Er ist ein beliebter Charakter und die Leute glauben, ihn zu kennen. Er ist ein fantastischer Schauspieler.»

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury vor knapp zwei Wochen grösstenteils auf die Seite von Depp gestellt – aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Die Schauspielerin muss dem Urteil zufolge über 8 Millionen Dollar Schadenersatz an Depp zahlen.

Abo Johnny Depp und Amber Heard «Depp ist extrem buchbar, Heard dagegen ist ein Risiko» Abo Analyse zum Urteil gegen Amber Heard Ein Moment für #MenToo Abo Urteil im Prozess gegen Amber Heard Ein kolossaler Sieg für Johnny Depp In dem bitteren Schlagabtausch genoss Depp einen gewaltigen Fan-Vorteil. Täglich war der Star vor dem Gerichtsgebäude von jubelnden Anhängern empfangen worden. Unter Hashtags wie #JusticeforJohnny hatten Fans im Netz für den Schauspieler Partei ergriffen. Heard hatte deutlich weniger Unterstützer und war umso mehr Anfeindungen in den sozialen Medien ausgesetzt. Unmittelbar nach dem Urteil hatte sich Heard enttäuscht gezeigt: «Die Enttäuschung, die ich heute fühle, kann man nicht in Worte fassen», schrieb sie auf Twitter. Dass die Jury ihr trotz eines «Bergs an Beweisen» grösstenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen Rückschritt für andere Frauen in ähnlicher Situation.

Weitere Teile des Interviews mit Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie sollten an diesem Dienstag, am Mittwoch und am Freitag ausgestrahlt werden.

SDA/so

