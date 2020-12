Kampf gegen die Pandemie – Amerikas Helden wollen sich nicht impfen lassen Wenn Feuerwehrleute oder Mitarbeiter der Rettungsdienste teils unwillig sind, einer Anti-Corona-Impfung zuzustimmen, dann haben die USA ein Problem, dessen Ausmass womöglich unterschätzt wird. Christian Zaschke aus New York

Impfgegner in New York: Demonstration am Sonntag gegen die Corona-Massnahmen. Foto: Tayfun Coskun (Getty)

Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 gelten die New Yorker Feuerwehrleute in den USA als Helden. Regelmässig werden ihr Mut und ihre Einsatzbereitschaft als vorbildlich gepriesen. Nun könnten sie Vorbilder in ganz anderem Sinne werden. Gemäss einer Erhebung der Gewerkschaft der Feuerwehrleute lehnen es 55 Prozent ihrer Mitglieder ab, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das berichtet das Boulevardmedium «New York Post» unter Berufung auf Gewerkschaftsboss Andy Ansbro.

«Sie sind dankbar, dass die Impfung nicht verpflichtend ist, denn sie wollen nicht die Versuchskaninchen sein.» Oren Barzilay, Boss der Gewerkschaft der Rettungsdienste

Das Problem: Die Feuerwehrleute sind in ihrer Skepsis den Impfstoffen gegenüber nicht allein. Im August hatte sich die MTA, die für das New Yorker Subway-System verantwortlich ist, unter ihren Mitarbeitern umgehört. Ergebnis: Lediglich 30 Prozent der Befragten gaben an, sich definitiv impfen lassen zu wollen. 38 Prozent waren sich unsicher, 32 Prozent gaben an, sie lehnten eine Impfung ab. Selbst unter Mitarbeitern der Rettungsdienste herrscht keine ausgeprägte Impfbereitschaft. Deren Gewerkschaftsboss Oren Barzilay sagte: «Sie sind dankbar, dass die Impfung nicht verpflichtend ist, denn sie wollen nicht die Versuchskaninchen sein.» Er selbst wolle abwarten, wie stark die Nebenwirkungen seien.

Religiöse Gruppen lehnen Impfungen kategorisch ab

Der führende US-Immunologe Anthony Fauci sagt, dass die Pandemie im Land nur eingedämmt werden könne, wenn sich 70 bis 75 Prozent der Amerikaner impfen liessen. Es sieht allerdings so aus, dass es schwierig werden könnte, diese Zahl zu erreichen. Wenn selbst die «Frontline Workers» wie eben Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Rettungsdienste teils unwillig sind, sich impfen zu lassen, dann scheint sich in den USA ein Problem zu entwickeln, dessen Ausmass womöglich unterschätzt wird.

Verschiedene religiöse Gruppen lehnen Impfungen aller Art ohnehin kategorisch ab. Die Erfahrung zeigt, dass in diesen Fällen keinerlei Überzeugungsarbeit hilft. Zudem steht die schwarze Bevölkerung dem Gesundheitssystem zum Teil sehr kritisch gegenüber, was historische Gründe hat. Einer davon ist die berüchtigte Tuskegee-Syphilis-Studie. Zwischen 1932 und 1972 hatten Forscher in Tuskegee im Bundessaat Alabama untersucht, wie sich eine nicht behandelte Syphilis auf den menschlichen Körper auswirkt. Sie taten das, indem sie einige Hundert infizierte afroamerikanische Männer über einen längeren Zeitraum beobachteten und ihnen die Medikamente vorenthielten, die die Krankheit hätten heilen können. Sie sagten den Männern, sie hätten «bad blood», schlechtes Blut. Diese menschenverachtenden Versuche haben Teile der schwarzen Gemeinschaft traumatisiert. Erst 2010 hat sich die US-Regierung entschuldigt.

Die schlechten Erfahrungen der Afroamerikaner

Wenig überraschend ist unter Schwarzen die Bereitschaft, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, kleiner als in jeder anderen Bevölkerungsgruppe. Das Misstrauen dem Gesundheitssystem gegenüber ist bis heute verbreitet. Das Forschungszentrum Pew hat ermittelt, dass lediglich 32 Prozent der befragten Afroamerikaner einer Impfung zustimmen würden. Diese Zahl stammt vom September. Womöglich könnten sich unter Präsident Joe Biden mehr Schwarze zu einer Impfung durchringen, da Biden unter Afroamerikanern deutlich mehr Vertrauen geniesst als Amtsinhaber Donald Trump.

Dafür gilt es allerdings als möglich, dass unter einem Präsidenten Biden viele Anhänger von Trump das Interesse an der Impfung verlieren. Sie könnten, so die Befürchtung, den Impfstoff als Produkt einer verhassten Regierung ansehen und daher aus Prinzip ablehnen. Das mag nicht sonderlich rational erscheinen, aber um Rationalität geht es in solchen Debatten nicht. Wie schwierig es werden könnte, die Amerikaner einigermassen flächendeckend zu impfen, lässt sich nicht zuletzt daran ablesen, dass es tatsächlich eine Vereinigung namens «NY Teachers Against Vaccine» gibt – «New Yorker Lehrer gegen den Impfstoff».

«Sie werden die Tapfersten genannt und nicht die Schlausten.» Anonymer Feuerwehrmann über seine Kollegen

Die Regierung plant eine umfassende Aufklärungskampagne, um möglichst viele Amerikaner dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Auch drei frühere Präsidenten haben ihre Hilfe angeboten. Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama haben sich dazu bereit erklärt, sich den Impfstoff öffentlich injizieren zu lassen, um für mehr Vertrauen zu werben.

Prominente Vorbilder: Der ehemaligen Präsidenten George W. Bush, Barack Obama und Bill Clinton wollen sich den Impfstoff öffentlich injizieren zu lassen, um für mehr Vertrauen zu werben. Foto: Larry Downing (Reuters)

Dass die Ablehnung ausgerechnet unter den New Yorker Feuerwehrleuten so hoch ist, liegt laut Gewerkschaftsboss Andy Ansbro daran, dass diese sich nicht als Risikogruppe fühlten. Die «New York Post» zitiert zudem einen namentlich nicht genannten Feuerwehrmann, der nicht überrascht sei davon, dass sich die Mehrheit seiner Kollegen nicht impfen lassen will. «Sie werden die Tapfersten genannt», habe er gesagt, «und nicht die Schlausten.»