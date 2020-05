Hilfsgelder für Profis und Breitensportler – Amherds Hilfspaket für den Sport war eine Hauruckaktion Im Eilverfahren winkt der Bundesrat über eine halbe Milliarde Franken für Proficlubs, Breitensport und internationale Sportverbände durch. Markus Häfliger

Drückte aufs Gaspedal: Sportministerin Viola Amherd. KEYSTONE

Das nächste Multi-Millionen-Hilfspaket steht, diesmal für den Sport. Den Fussball- und Hockeyclubs der obersten Ligen will der Bundesrat Darlehen bis 350 Millionen Franken gewähren. Für den Breitensport sieht er (nicht rückzahlbare) Finanzspritzen von 150 Millionen vor. Zudem will er sich an einem 150-Millionen-Stützungspaket für internationale Sportverbände mit Sitz in der Schweiz beteiligen.

Sportministerin Viola Amherd paukte den Entscheid im Hauruckverfahren durch den Bundesrat. Die Entscheidgrundlagen liess sie erst am Vorabend und lange nach Büroschluss verteilen. Wer in den anderen Departementen die Unterlagen noch studieren wollte, musste das buchstäblich über Nacht tun. In mehreren Departementen gibt es Unmut über dieses Vorgehen; trotzdem winkte die Regierung Amherds Anträge praktisch unverändert durch. Mitberichte mit Fragen oder Einwände gab es keine.

Warum Amherd derart aufs Tempo drückte, ist unklar – zumal von den 100 Millionen, die der Bundesrat im April für den Sport gesprochen hat, erst 20 Millionen vergeben sind. Eine dossiernahe Person sagt, Viola Amherd und Ueli Maurer, ihr Vorvorgänger als Sportminister, hätten das Sport-Paket unbedingt gleichzeitig mit Alain Bersets Kultur-Paket in den Bundesrat bringen sollen – nach dem Motto: Wenn ich dich unterstütze, unterstützt du mich.

Von einem überstürzten Entscheid will Matthias Remund, Direktor von Amherds Bundesamt für Sport, aber nichts wissen. Er sagt, mehrere Ämter anderer Departemente seien in die Vorbereitung und in die Verhandlungen mit den Sportverbänden involviert gewesen, namentlich das Finanzdepartement.

Dass es mehr Geld braucht, begründet Amherd damit, dass eine solche Krise den Sport verspätet treffe. Den Clubs und Verbänden seien fast sämtliche Einnahmequellen weggebrochen: Tickets, Sponsorgelder, TV-Rechte und so weiter. Die Corona-Krise bedrohe «das Fundament» sowohl des Profi- als auch des Breitensports, sagte Amherd.

Remund ergänzt, der ursprüngliche 100-Millionen-Kredit sei als Notlösung für die ersten zwei Monate der Corona-Krise konzipiert gewesen. Das neue Hilfspaket biete den Clubs und Verbänden nun Rechtssicherheit für die mittelfristige Planung – und es sei auch mit Bedingungen verknüpft. Diese sind festgeschrieben in zwei Absichtserklärungen, die der Bund mit den Fussball- und Hockeyligen ausgehandelt hat.

Viele Details des Hilfspakets muss Amherds Departement nun noch klären – etwa, ob es die Gelder gestützt auf eine ordentliche Rechtsgrundlage auszahlen kann oder sie teilweise auf die Covid-Notverordnung abstützen muss. Ebenso unklar ist, welche Sportverbände überhaupt Hilfe beanspruchen. Der diesbezügliche Finanzbedarf sei dem Bund vom Internationalen Olympischen Komitee (IOK) gemeldet worden, sagt Remund. Dann habe man sich auf einen Verteilschlüssel geeinigt: Das IOK übernimmt 50 Prozent, Bund und betroffener Standortkanton (primär die Waadt) je 25 Prozent.