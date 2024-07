Amigos Tapas im Niederdorf – Eine neue Anlaufstelle für Fans des spanischen Apéros Das Tapas-Lokal nahe des Hirschenplatzes verbreitet den Charme, wie man ihn von jeder spanischen Plaza kennt. Bitte noch ein Estrella! Emil Bischofberger

Im Amigos Tapas werden spanische Klassiker serviert. Foto: Rahel Zuber

Der Vergleich ist kitschig. Aber eben auch wahr: An wenigen Orten wirkt Zürich im Sommer so spanisch wie beim Hirschenplatz. Alle Restaurants haben Tische rausgestellt, kein Platz ist mehr frei und ein grosses Palaver im Gang. Neu kann man sich dabei auch Tapas-Plättchen gönnen. Amigos Tapas wurde Anfang Jahr an der Spitalgasse im Niederdorf eröffnet, nur ein paar Schritte vom Hirschenplatz entfernt.