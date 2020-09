200 Schüler in Winterthur evakuiert – Fehlalarm an der Kanti im Lee löst Grosseinsatz aus An der Kantonsschule Im Lee in Winterthur ist ein Amok-Alarm ausgelöst worden. 200 Schülerinnen und Schüler mussten evakuiert werden. Es handelte sich um Fehlalarm

Die Polizei war am Montagnachmittag mit einem Grossaufgebot bei der Kantonsschule im Lee vor Ort. Archiv, Nathalie Guinand

Die Kantonsschule Im Lee in Winterthur musste am Montagnachmittag wegen eines Fehlalarms evakuiert werden. Kurz nach 15.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass in der Kantonsschule «Im Lee» ein Amok-Alarm ausgelöst worden sei. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, zahlreiche Patrouillen umstellten das Schulareal und durchsuchten sämtliche Gebäude und Räumlichkeiten. Ein Teil der Schüler- und Lehrerschaft befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Technische Fehlfunktion

Nach der Kontrolle der Gebäude und Räumlichkeiten stellte sich heraus, dass es sich bei der Alarmmeldung um einen Fehlalarm handelte. Die Ursache, welche zu diesem Alarm führte, ist noch nicht geklärt und Gegenstand der nun eingeleiteten Abklärungen. Im Vordergrund steht eine technische Fehlfunktion. Die Schüler- und Lehrerschaft konnten die Gebäude im Anschluss unversehrt verlassen. Verletzt wurde niemand. Nebst der Stadtpolizei Winterthur standen auch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich sowie des Rettungsdienstes Winterthur im Einsatz.

far