Neue Theatersaison – Amüsanter Einblick in die Sorgen von Eltern und Lehrpersonen Die Bühne Wehntal bittet ab sofort zum unterhaltsamen Elterngespräch. Katrin Brunner

Eltern und Lehrpersonen sind sich im neuen Stück der Bühne Wehntal nicht einig. Fotos: Urs Brunner

Dieses Jahr feiert das Stück «Frau Müller muss weg» seine schweizerdeutsche Première. Mit dem sozialkritischen, aber nicht weniger amüsanten, Stück von Lutz Hübner geht es in die Schule. Wieder führt Brigitte Schmidlin Regie, die bereits zwei Produktionen erfolgreich mit der Bühne Wehntal inszeniert hat. Ihr Partner Kamil Krejci konnte zur Übersetzung vom Hochdeutschen ins Schweizerdeutsche engagiert werden.

Entstanden ist aus der Zusammenarbeit Schmidlin/Krejci/Bühne Wehntal ein unterhaltsamer und kurzweiliger Einblick in die Sorgen und Nöte von Eltern, Hausmeistern, aber auch von motivierten Lehrpersonen.

Psychokrieg unter Eltern

Frau Müller muss weg… Davon sind die anwesenden Eltern überzeugt. Ihre Sprösslinge gehen in die Mittelstufenklasse von Lehrerin Sabine Müller. Diese hemme das Potenzial der ach so hochbegabten Kids, so die vorherrschende Meinung. Im Elterngespräch will man die Lehrerin dazu bringen, die Klasse abzugeben. Nach einem emotionalen Gesprächsstart verschwindet die Lehrerin plötzlich und überlässt die Eltern sich selbst. Nicht lange und die sich vermeintlich einige Gruppe verfängt sich im Psychokrieg alle gegen alle. Wird Frau Müller ihre Klasse abgeben? Wer eine Antwort auf diese Frage haben möchte, darf die diesjährige

Theatersaison im Wehntal nicht verpassen.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler freuen sich auf die neue Theatersaison.

