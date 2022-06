Schirminstallation in Bülach – An acht Standorten setzt Bülach nun bunte Farbtupfer Das Leihschirm-Projekt der Stadt Bülach nimmt nach rund drei Jahren ein Ende – und das mit den «Schirmkunstinstallationen» von Bildhauer und 3-D-Gestalter Ueli Gantner. Paula-Sophia Wollenmann

Mischa Klaus, Nicole Duttweiler, Andreas Plath, Angela Kraemer und Künstler Ueli Gantner an der Leihschirmausstellung in Bülach Foto: Leo Wyden

«Wir wollen die Leihschirmaktion nicht lautlos versanden lassen, sondern sie würdevoll verabschieden – mit einem fulminanten Schlussbouquet», meint die Marketingverantwortliche des Vereins Bülachstadt, Nicole Duttweiler. So ist die Idee der Schirmkunstinstallationen entstanden. Im Quartier Bülachstadt sind vom 9. Juni bis zum 7. Juli vom Bahnhof bis zum Untertor, von der Poststrasse bis zur Schaffhauserstrasse an acht verschiedenen Standorten Schirminstallationen von Ueli Gantner aufgestellt. Sich im Wind sanft wiegend, machen die aufgespannten Schirme ein letztes Mal auf sich aufmerksam und setzen grüne Farbtupfer in der Stadt.