Women’s Super League FCZ – GC – An den letzten Derby-Sieg kann sie sich nicht einmal erinnern Die GC-Frauen gingen in Duellen gegen den FCZ regelmässig unter, ein 0:10 inklusive. Am Samstag kommt es zum ersten Derby dieser Saison – und die Vorzeichen sind ganz andere. Marcel Rohner Fabian Sangines

Umkämpft waren die Derbys nur selten: Michelle Blöchlinger und GC (links) waren gegen den FC Zürich in den letzten Jahren oft chancenlos. Foto: Andy Mueller (freshfocus)

Die Ansage ist klar, der Auftritt fast schon forsch. «Egal, auf welcher Altersstufe und in welcher Spielklasse: GC Frauenfussball spielt, um zu gewinnen», steht da, und: «Wir alle sind Vertreter*innen von Frauenfussball und verdammt stolz darauf.» Dazu auf der Website überall der Hashtag #neueTradition.

All das ist untermalt mit einem knalligen Gelb. So ist dieses neue GC; auffallend und laut, gekommen, um den Schweizer Frauenfussball aufzumischen. Sarah Steinmann sagt: «Es bedeutet mir sehr viel und macht mich stolz, dabei zu sein und das alles miterleben zu dürfen.»

Es ist Donnerstag, Steinmann hat Mittagspause und darum Zeit für ein Gespräch in einem Café in Bülach. Die GC-Verteidigerin arbeitet am Unispital Zürich in der Forschungsabteilung, ist nun aber dank Homeoffice flexibel. So flexibel es eben geht mit einem 100-Prozent-Pensum und bis zu fünf Trainings pro Woche.

Nach Jahren des Leidens plötzlich mittendrin im Kampf um die Meisterschaft: Sarah Steinmann (links) und die GC-Frauen. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Steinmann ist 30, stammt aus Buttikon im Kanton Schwyz. Sie ist schon so lange bei den Grasshoppers, sie erlebte bereits deren Anfänge mit. 2008 wurde der NLA-Club FFC United Schwerzenbach in GC/Schwerzenbach umbenannt, ein Jahr später integrierten die Grasshoppers den Club komplett. Es gab Versprechungen und die Hoffnung auf professionellere Strukturen. Gerade weil man nun GC hiess, Rekordmeister bei den Männern und damit die wohl grösste Marke im Schweizer Fussball. «Wir dachten, dass wir von denselben Bedingungen profitieren können wie die Männer», sagt Steinmann. Aber sie hatten nur den Namen.

Der letzte GC-Sieg? Er liegt über zehn Jahre zurück

Die GC-Frauen gewannen keine Titel und feierten keine Erfolge. An den letzten Sieg in einem Derby kann sich Steinmann nicht einmal mehr erinnern. Es ist immerhin zehneinhalb Jahre her. Sie stand beim 2:1 am 19. März 2011 auf dem Platz, spielte durch. Auch Riana Fischer weiss all das nicht mehr. «So lange ist es schon her? Krass, das hätte ich nicht gedacht.» Sie war damals 16 und auf der FCZ-Ersatzbank. «Ha, da seht ihrs, deshalb (die Niederlage)!», ruft sie, haut auf den Tisch und lacht herzhaft.

Es folgen Jahre, in denen Niederlagen für GC nicht einfach nur Niederlagen sind, sondern «Klatschen», wie es Steinmann formuliert. In der Saison 2015/16 gibt es erst ein 0:6 und dann ein 0:10. «Das zehrte enorm», so die Verteidigerin. Und die FCZ-Spielerinnen schöpften ihre Motivation daraus, den Gegnerinnen mehr «runterzuputzen» als sonst. «Dieses ‹Stängeli›», erinnert sich Fischer und grinst, «das war schon aussergewöhnlich.»

Seit zehn Jahren mit dabei und erfolgsverwöhnt: Die Zürcherin Riana Fischer, Tochter von Ex-FCZ-Coach Urs Fischer. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Fischer ist für den FCZ in etwa das, was Steinmann für GC ist: Ein Urgestein. Sie stiess schon als E-Juniorin zu den «Letzikids», debütierte 2010 in der ersten Mannschaft und spielte seither nirgendwo anders. Auch ihr Alltag ist hektisch, vom Job bei der Gemeindeverwaltung in Buchs (ZH) geht es ins Training, dazwischen der Interviewtermin auf der Sportanlage Heerenschürli – und dann noch der übliche Feierabendstau. Aber über Derbys zu sprechen, macht ihr Spass, sie stand in all diesen Jahren ja auch immer auf der Gewinnerinnenseite – nicht nur gegen GC. Zwischen 2012 und 2019 gewann der FCZ sieben Meisterschaften.

Dann kam Servette. Als die Saison 2019/20 wegen Corona abgebrochen wurde, waren die Genferinnen an der Tabellenspitze, im Jahr darauf holten sie den Titel. Fischer sieht das Positive darin: Der Hunger ist zurück, die Genügsamkeit verschwunden. Jahrelang merkte sie nicht, wie erfolgsverwöhnt sie eigentlich war, nun hat sie die Siege wieder mehr schätzen gelernt. Und: «Die Jungen sehen, dass sie in der Liga nicht so einfach durchspazieren können.» Mittlerweile ist der FC Zürich wieder auf Kurs, nach sieben Runden führen sie die Tabelle an, auf Rang 4 (Servette) sind es aber nur drei Punkte Differenz – auch, weil die Zürcherinnen zuletzt überraschend gegen Aufsteiger Aarau verloren.

«Was denken die anderen jetzt über uns?»

Dieser Ausrutscher war die grosse Chance für GC, endlich auch einmal ganz oben zu sein, aber gegen Basel gab es ein 2:4, es war die erste Saisonniederlage. Ausgerechnet im Letzigrund, im TV-Spiel, am lautstark angekündigten «Tradition Day», mit dem das neue Projekt eingeläutet werden sollte. Nach dem Spiel fand eine Autogrammstunde statt, der Andrang war gross. Steinmann glaubt, dass das alles womöglich etwas viel war und das Team deshalb nicht seine beste Leistung habe abrufen können.

Aber auch das gehört zu diesem neuen GC, das seit diesem Sommer von Lara Dickenmann, der ehemaligen Schweizer Nationalspielerin, gemanagt wird. Schon in den Monaten davor wurde viel investiert, es wurden Ausländerinnen geholt, die vom Fussball leben. Für hiesige Verhältnisse waren die gebotenen Summen hoch, und statt zuerst mit den Vereinen zu sprechen, ging die neue Führung Spielerinnen der nationalen Konkurrenz direkt an. Auch Steinmann war dabei etwas unwohl, sie fragte sich: «Was denken nun die anderen über uns?» All die Jahre war sie immer Teil eines Teams mit dem Ruf der bescheidenen Kämpferinnen.

In der Szene sorgte das etwas vorlaute GC auch für Argwohn. Dank der Verpflichtung Dickenmanns wurde es dann aber schnell wieder ruhig um den Verein. Denn die 35-Jährige ist das Idol einer Generation fussballspielender Mädchen und steht für Professionalität wie keine zweite in der Schweiz. Und Zeit heilt Wunden, Erfolg sowieso. Spätestens nach dem 2:0 Mitte Oktober bei Servette weiss die Liga, dass mit diesem GC zu rechnen ist. Auch Fischer sagt: «Sie haben einen riesigen Sprung gemacht, und das mag ich ihnen gönnen.»

Nun hat Zürich nach langer Zeit wieder ein Derby auf Augenhöhe. «Beinahe», findet Steinmann, «das werden wir sehen», meint Fischer. Sie spricht mit der Überzeugung und Vehemenz einer Sportlerin, die schon viel gewonnen hat. Steinmann redet eher ruhig und zurückhaltend, erwähnt dabei oft den «grossen FCZ». Zehnjährige Gewohnheiten legt man nicht einfach so ab. Aber vielleicht lanciert GC mit dem langersehnten Sieg gegen die Stadtrivalinnen endgültig eine #neueTradition.

Fehler gefunden?Jetzt melden.