Vom Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, stehen sich in Kloten nationale und internationale Handball-Stars von morgen gegenüber – rund zwei bis drei Wochen früher als in den vergangenen Airport-Trophy-Jahren. Ausserdem werden auf dem Parkett der Klotener Sporthalle Ruebisbach jüngere Spieler als zuletzt auflaufen. Während 2022, an der ersten Airport-Trophy nach zwei Jahren Pandemie-Pause, die U-20-Auswahlteams der Top-Nationen Frankreich, Spanien und Deutschland sowie der Schweiz um den Turniersieg kämpften, werden heuer Equipen der Stufe U19 an den drei Turniertagen im Fokus stehen. Auch das Teilnehmerfeld ist neu: Neben Gastgeber Schweiz und dem nördlichen Nachbarn Deutschland treten Polen und Montenegro in Kloten an. Beide Länder kommen so zu ihrer Airport-Trophy-Premiere.

Airport-Trophy 2023 Infos einblenden In Kloten (Sporthalle Ruebisbach). Der Spielplan. Am Freitag, 9. Juni: Deutschland - Polen (18.00 Uhr), Schweiz - Montenegro (20.15). – Am Samstag, 10. Juni: Schweiz - Polen (17.00), Montenegro - Deutschland (19.15). – Am Sonntag, 11. Juni: Polen - Montenegro (11.00), Schweiz - Deutschland (13.15).

Der Auslöser der ganzen Veränderungen war der Internationale Handballverband IHF mit seinem Entscheid, die Weltmeisterschaft der unter 21-Jährigen, die heuer in Deutschland und Griechenland ausgetragen wird, bereits am 20. Juni zu starten. «Wir wollten die Airport-Trophy eigentlich wieder als Vorbereitungs-Turnier für diese WM der höchsten Junioren-Altersstufe organisieren», verrät OK-Chef Christoph Lüthi vom Haupt-Gastgeberverein Kloten Handball. «Darum haben wir uns erfolgreich um einen früheren Termin bemüht.» Als erster der bisherigen Gäste habe Deutschland zunächst zugesagt – bald darauf aber einen Rückzieher gemacht. «Der deutsche U21-Coach hat die Bundesliga-Vereine angefragt, ob sie ihre Spieler für das Airport-Trophy-Wochenende abstellen. Weil dann aber auch der letzte Spieltag der höchsten deutschen Spielklasse ansteht, wollten die Clubs das nicht garantieren», erklärt Lüthi. «Danach haben wir nach einer Alternative gesucht – und das Turnier neu für die U19-Junioren ausgeschrieben.»

Während Airport-Trophy-Dauergast Deutschland von der Idee angetan war, sagten nun aber Frankreich und Spanien ab. Der Grund: Der neue Turniertermin war aus ihrer Sicht zu weit vor der U-19-WM in Kroatien angesetzt, die vom 2. bis 13. August im Kalender figuriert. Bei der Suche nach Ersatz für die jungen Spanier und Franzosen wurden Christoph Lüthi in Polen und Montenegro fündig. «Das sind beides auch gute Teams», sagt der OK-Chef, «Polen ist eine Topnation und seit Jahren immer an den WM der A-Nationalmannschaften dabei, und Montenegros U19 hat sich für die WM in Kroatien qualifiziert.» Dass diesmal Spieler mit deutlich jüngeren Jahrgängen in Kloten gastieren werden, sei kein Weltuntergang. «Und die zwei neuen Teilnehmer-Nationen sorgen für Abwechslung – wir dürfen gespannt auf sie sein.»

Für die jungen Schweizer Spieler schliesslich bringt der Wechsel der Turnier-Altersklasse einen Vorteil. Die Auswahl von Marco Lüthi und Nico Peter hat sich bereits für die U20-EM von 2024 qualifiziert. An der Airport Trophy kann sich das Team bereits ein Jahr früher mit starken Kontrahenten messen.

