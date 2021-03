Zentrum Bülach – An der Bahnhofstrasse entstehen 12 neue Wohnungen An der Bahnhofstrasse 12 in Bülach klafft derzeit eine Lücke. In einem Jahr steht dort ein Neubau mit Mietwohnungen und Gewerberäumen. Daniela Schenker

So wird sich die Aussenansicht der neuen Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 12 in Bülach präsentieren. Visualisierung PD,

Es tut sich was an der Bahnhofstrasse 12 in Bülach. Das ist seit einiger Zeit zu erkennen. Doch nach dem Rückbau der Aussenwände wird deutlich: Dort, wo früher die Migros-Bank und das Waffengeschäft Zimmi zu Hause waren, entsteht etwas ganz Neues. Das hat auch in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt, nicht zuletzt auch, weil der «Zürcher Unterländer» anlässlich des symbolischen Spatenstichs vom 6. November 2020 irrtümlicherweise von einer «Sanierung» sprach.

Geschützter Gewölbekeller

Wie Marco Versamento von der für das Projekt verantwortlichen DHG Generalunternehmung AG erklärt, hat man auf den 420 Quadratmetern an diesem zentralen Standort von Beginn weg keine Sanierung, sondern einen Ersatzneubau geplant. Die Aussenansicht werde modern und gleichzeitig dem Stadtbild und der näheren Umgebung angepasst.