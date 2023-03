Gastroserie aus Bülach – An der Bahnhofstrasse trifft der scharfe Döner auf die milde Pide Vor rund 40 Jahren begann der Siegeszug des Döners durch die Schweiz. Grund genug, die Mittagspause der türkischen Spezialität zu widmen. Daniela Schenker

Der Döner, einmal scharf mit allem, und die Pide mit Spinat. Foto: Sabine Rock

Heute wird gefeiert: 40 Jahre Döner in der Schweiz. Mit dem Datum nehmen wir es mangels exakter Angaben im Internet nicht so genau. Immerhin sind sich die Quellen einig: Der erste Schweizer Döner wurde hierzulande Anfang der 1980er-Jahre verkauft. Und nein, nicht etwa an der Zürcher Langstrasse, sondern im Kanton Aargau. In Spreitenbach betrieb Arsen Cam die erste Dönerbude der Schweiz.