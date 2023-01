Hohe Umsätze mit Feuerwerk – An der Kasse war Silvester ein Knaller Feuerwerkshändler sind hochzufrieden mit dem Jahreswechsel. Das milde Wetter sorgte für Verkaufsrekorde, allerdings gibt es für sie auch Grund zur Sorge. Daniel Schneebeli

Feuerwerksraketen für Silvester waren ein Verkaufsschlager. Foto: Enzo Lopardo

In der Altjahrswoche sind im Kanton Zürich viele Feuerwerksstände von den Kunden fast überrannt worden. Vor dem Feuerwerksgeschäft Bucher am Goldbrunnenplatz in Zürich zum Beispiel bildeten sich teilweise lange Schlangen.