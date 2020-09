Vom Witzwanderweg in den Käsekeller Infos einblenden

Lachen und wandern: Die Erlebnisrundfahrt startet in Rorschach und führt mit der Zahnradbahn nach Heiden, wo die dreistündige Tour auf dem Witzwanderweg nach Walzenhausen startet. Von dort geht es mit der Zahnradbahn nach Rheineck und weiter mit dem Passagierschiff durch den Alten Rhein zurück nach Rorschach. Die Rundreise kann auch in umgekehrter Richtung gemacht werden. Rundfahrtticket für Erwachsene 28 Fr.; www.appenzellerland.ch

Dem bestgehüteten Geheimnis auf der Spur: Bei einem Ausflug in die Appenzeller Schaukäserei in Stein erfährt man, wie aus Milch Käse entsteht und warum der Appenzeller Käse der würzigste Käse der Schweiz ist. Dabei bekommt man auch einen hautnahen Einblick in die Käseherstellung und kann den imposanten Käsekeller mit über 10’000 Laiben besuchen. Nach dem Rundgang bieten sich das Restaurant mit köstlichen Spezialitäten an sowie ein Besuch im Shop mit grosser Auswahl an regionalen Produkten; www.schaukaeserei.ch

In der Appenzeller Schaukäserei. Foto: Mareycke Frehner

Im Reich von A. Vogels Heilpflanzengarten: In der sanften Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlandes befindet sich im A.-Vogel-Besucherzentrum in Teufen der grosszügig angelegte Heilpflanzen-Schaugarten. Hier kann man sich auf die Spuren des Heilpflanzenpioniers Alfred Vogel begeben, schnuppern, riechen und probieren. Neben dem Garten geben ein Museum und die Drogerie Einblick in Vogels Schaffen; www.avogel.ch

Im A.-Vogel-Heilpflanzengarten. Foto: PD

Allgemeine Infos: www.appenzellerland.ch