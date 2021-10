Mangelndes Interesse – An der Schule Glattfelden wirken Eltern nicht mehr mit Seit Beginn dieses Schuljahres steht die Schule Glattfelden ohne Elternmitwirkung (EMW) da. Der Grund: Fehlendes Interesse. Die Frage: Was nun? Ruth Hafner Dackerman

In Glattfelden – im Bild die Sekundarschulanlage Hof – mangelt es an Eltern, die mitwirken möchten. Foto: Leo Wyden

Die Vorgaben des Volksschulamts (VSA) sind klar: Die Elternmitwirkung an der Schule ist erwünscht. Sie soll einen konstruktiven Gedankenaustausch zwischen Eltern und Schule ermöglichen. Konkret sollen Eltern im Schulumfeld ihrer Kinder mitarbeiten, mitreden und mitbestimmen können. Das Ziel dieser Elternmitwirkung ist eine sinnvolle und gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule zum Wohl der Kinder. So hat es sich in zahlreichen Gemeinden etabliert, dass sich Eltern in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen regelmässig treffen, um sich einzubringen.