Maschinen im Alltag – An diese Roboter müssen Sie sich in Zürich gewöhnen Keine Science-Fiction! Diese futuristischen Automaten helfen in Zürich Senioren, servieren Kaffee und desinfizieren Spitalzimmer. Marius Huber

Roboter Lio unterstützt Senioren in Zürcher Alterszentren. Foto: Sibylle Meier

Während viele von uns im Homeoffice sassen und mit Corona und sich selbst beschäftigt waren, haben Roboter Zürich erobert. Kein Witz. In diesem Jahr gab es eine bemerkenswerte Häufung von Meldungen zu neuen Maschinen, die an den unterschiedlichsten Orten in Betrieb gegangen sind: im Spital, bei der Feuerwehr, an der Bar.

Damit löst sich in Zürich eine Prophezeiung ein, die hier vor ziemlich genau hundert Jahren ihren Anfang nahm. An einem Herbstabend sass damals ein neugieriges Publikum dicht an dicht in der Stadthalle im Arbeiterquartier Aussersihl und sah sich ein beunruhigendes Theaterstück über «Maschinenmenschen» an. Roboter «mit allen technischen Schikanen», die «für einen Pappenstiel» alle möglichen Arbeiten erledigen, wie ein zeitgenössischer Kritiker schrieb.