Glasi Bülach – An diesem Fest lebt das Neubauquartier so richtig auf Am 9. September steigt das grosse Glasi-Fäscht. Für alle Auswärtigen ist das eine Gelegenheit, zu erleben, dass in Bülachs Norden nicht nur geschlafen wird. Daniela Schenker

Das Windspiel von Yvan Pestalozzi, an der Piazza Santeramo im Quartier Glasi. Dieser Platz steht im Zentrum des ersten Glasi-Fäschts am 9. September. Foto: Moritz Hager

Bald ist es ein Jahr her, seit das Quartier Glasi im Norden der Stadt Bülach bewohnt ist. Steinwüste, Ghetto, Schlafstadt: Die Bezeichnungen, die kritische Stimmen für das Neubaugebiet mit seinen 600 Wohnungen und 1700 Bewohnerinnen und Bewohnern finden, sind manchmal wenig schmeichelhaft. Am 9. September will man dort den Gegenbeweis antreten, mit einem grossen, zwölf Stunden dauernden Fest. Geplant sind Konzerte von Jodelchor bis Rock, Tanzperformances, Festwirtschaft, Stände von Bülacher Vereinen und ein grosses Kinderprogramm.