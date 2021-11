1997 knallts in der Formel 1 – An diesem Tag verspielte Schumacher so einiges – vor allem Sympathien Letztes Rennen, ein Punkt Differenz: Schumacher oder Villeneuve, wer wird Formel-1-Weltmeister? Dann kommt Runde 48 – und verliert der Deutsche die Nerven. Ein Moment für die Ewigkeit. René Hauri

Ein Tag, ein Aussetzer – und schon ist alles weg: 1997 verliert Michael Schumacher nicht nur den Kampf um den Titel mit Jacques Villeneuve, sondern auch alle Punkte und viele Sympathien. Foto: Imago Images

Er schüttelt den Kopf, löst die Bändel am Helm, steht auf die Begrenzungsmauer, zieht den Helm aus, die Brandschutzmaske, die Kopfhörer. Eine Handvoll Fotografen hat er um sich, eiligst herbeigerannt. Sie halten den starren Blick des Rennfahrers auf die Strecke fest, auf der Wagen an Wagen an ihm vorbeizieht – während sein roter Ferrari am Haken des Abschleppwagens baumelt.

Es ist 1997, Jerez de la Frontera, der letzte Grand Prix der Saison, der entscheidende. Er oder Jacques Villeneuve, das ist die Frage, die die Welt der Formel 1 beschäftigt. Michael Schumacher beantwortet sie in Runde 48: Er ist es nicht. Einen Punkt Vorsprung hat er mitgenommen nach Andalusien, nach diesem aufreibenden Sonntag wird er keinen einzigen Punkt mehr haben im WM-Klassement. Stattdessen wird Villeneuve, dieser schrille Kanadier mit den blondierten Haaren und dem grossen Namen, Weltmeister.