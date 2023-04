Zeitreise ins Jahr 1984 – An diesem Tisch in Glattbrugg geht es um 302 Millionen Franken Vor 39 Jahren gab die Swissair den Kauf von acht Fokker-100-Flugzeugen bekannt. Maschinen des gleichen Typs stehen noch heute im Einsatz, allerdings nicht hierzulande. Daniela Schenker

Diese vier Männer waren beim Fokker-Kauf in einem Glattbrugger Hotel involviert. Ihre Namen und Funktionen verrät die Legende im Bildarchiv nicht . Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Vier Männer, teils in T-Shirt und Turnschuhen, sitzen an einem runden Tisch. Was auf den ersten Blick aussehen könnte wie die Vorbereitung auf eine Jassrunde, ist in Tat und Wahrheit die mit Kamera festgehaltene Szene eines Millionendeals. Dieser fand im Juli 1984 – also vor knapp 39 Jahren – im Hotel Mövenpick in Glattbrugg statt.