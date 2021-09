Impfen im Impfmobil – An diesen Orten hält der Impfbus Jetzt kommen die Impfmobile ins Unterland. An diesen zwölf Standorten erhält man ohne Voranmeldung den Piks gegen Covid-19. Anna Bérard

Der Impfbus in Weiss mit blauem Zürich-Spickel und dem Slogan: «Covid-19-Impfmobil: Impfung? Hier und jetzt.» Foto: Gesundheitsdirektion Zürich

Wer noch nicht gegen Covid-19 geimpft ist, kann sich jetzt den Piks ohne Voranmeldung in einem Impfmobil holen. Die blau-weissen Busse der Zürcher Gesundheitsdirektion kommen in den nächsten Wochen in zwölf Unterländer Gemeinden. Das Impfmobil ist an jedem Standort an zwei Tagen im Einsatz: am ersten Datum für die Erstimpfung, am zweiten für die Zweitimpfung.

Otelfingen, 11. September und 9. Oktober

Regensberg, 12. September und 10. Oktober

Kloten, 14. September und 12. Oktober

Wallisellen, 16. September und 28. Oktober

Stadel, 18. September und 16. Oktober

Regensdorf, 20. September und 18. Oktober

Opfikon, 26. September und 24. Oktober

Bassersdorf, 1. Oktober und 29. Oktober

Niederglatt, 6. Oktober und 3. November

Dällikon, 6. Oktober und 3. November

Niederweningen, 26. Oktober und 23. November

Rafz, 27. Oktober und 24. November

Wo und wann genau das Impfmobil offen ist, veröffentlichen die Gemeinden auf ihren Websites. Die Gesundheitsdirektion bittet Impfwillige, sich nach Möglichkeit vorgängig zu registrieren (hier der Link). Somit erhält man einen Code, den man zum Impfbus mitnimmt. Man kann sich aber auch ohne den Code impfen lassen. Im Impfbus vorzeigen muss man lediglich einen Ausweis und die Krankenversicherungskarte.

Impfen ab 12 Jahren möglich

Auch Jugendliche ab 12 Jahren werden in den Impfmobilen geimpft. Allerdings müssen 12- bis 15-Jährige, die alleine zum Impfen kommen, eine Einwilligungserklärung von ihren Eltern mitbringen. Das Formular dazu kann man auf der Website der Gesundheitsdirektion und hier herunterladen. Eine weitere Möglichkeit, sich impfen zu lassen, besteht im Impfzentrum am Spital Bülach. Dieses ist noch bis am 28. September in Betrieb. Infos dazu gibts hier.

