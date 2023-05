Jährliche Analyse der Polizei – An diesen Stellen im Unterland häufen sich Verkehrsunfälle Die Kantonspolizei hat erneut die Unfallschwerpunkte ausgewertet. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einige Veränderungen. Thomas Mathis

Einer der Unfallschwerpunkte ist die Verzweigung Rümlangerstrasse und Glattalstrasse in Oberhasli. Foto: Kantonspolizei Zürich

Jeder dritte Unfallschwerpunkt auf Kantonsstrassen liegt im Unterland. Das zeigt die jüngst erschienene Auswertung der Kantonspolizei für das Jahr 2022. Drei von elf Schwerpunkten sind aufgrund von Anzahl und Schwere der Unfälle gar der höchsten von drei Prioritätsstufen zugeteilt. Diese befinden sich in Bassersdorf, Opfikon und Regensdorf. Opfikon war vor einem Jahr mit vier Problemstellen in der Liste vertreten. Alle vier sind jetzt nicht mehr verzeichnet, dafür ist ein neuer Unfallschwerpunkt aufgetaucht. Dieser liegt dort, wo die Riethofstrasse in die Flughofstrasse mündet. An dieser Stelle queren auch zwei Tramgleise die Strasse.