Die Stimmen zum Superfinal – «An dieses Gefühl gewöhnt man sich nicht» Die Kloten-Dietlikon Jets sind Schweizer Meister. Warum Captain Andrea Gämperli noch keinen Vertrag hat und Topskorerin Nina Metzger zwischen den Playoffpartien an Krücken ging – ein Stimmenfang.

Die beiden Teamleaderinnen Andrea Gämperli (links) und Nina Metzger bringen dem Team, was es als Saisonziel vor Augen hatte: den Meisterpokal. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Captain Andrea Gämperli – hängt sie noch eine WM-Saison an?

«An dieses Gefühl gewöhnt man sich nicht», sagt Andrea Gämperli nach dem 4:2 im Superfinal gegen Skorpions Emmental Zollbrück. Sie meint damit den Siegestaumel. Kaum eine im Schweizer Unihockey kann das so gut beurteilen wie der Captain der Kloten-Dietlikon Jets. Sieben von acht Superfinals hat sie seit dessen Einführung 2015 bestritten – und mit den Jets diesen Samstag ihren persönlich vierten Schweizer Meistertitel gewonnen. «Es sind ja nie die gleichen Leute, mit denen ich spiele», erklärt sie. Nie sei es derselbe Spielverlauf oder dieselbe Ausgangslage. In der Tat sind im Team der frischgebackenen Meisterinnen nur etwa die Hälfte tatsächlich auch Titelverteidigerinnen. Die Unterländerinnen sind nach einem Umbruch im Sommer in dieser Saison mit dem jüngsten Team der Liga angetreten, was Gämperli mit ihren 28 Jahren zur Teamseniorin macht.

Mit ihrer Reichweite ist Andrea Gämperli (5) nur schwer vom Ball zu trennen. Auch Skorps-Spielerin Selma Bergmann fehlen hier die entscheidenden Zentimeter. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Wie sehr die Jets ihre Leaderin brauchen, hat der Playoff-Halbfinal gezeigt. Wegen einer Nierenprellung verpasste Gämperli die ersten zwei Spiele, beide gingen verloren. Als sie zurückkam, drehten die Jets die Serien mit vier Siegen in Serie. Diese Wendung alleine der 1.84 Meter grossen Stürmerin zuzuschreiben, wäre übertrieben. Aber: «Ihre Ruhe, Erfahrung und Übersicht war genau das, was dieses junge, talentierte Team brauchte», sagt Sportchef Antti Uimonen. Auch wenn Gämperli heuer nicht so viele Punkte machte wie früher, war ihre defensive Arbeit herausragend. Wie sie die Bälle in der Mittelzone mit ihrer Reichweite abfängt, macht ihr so schnell keine nach. Und im Superfinal überzeugt sie auch in der Offensive wieder mit ihrem Backhandpass auf Chiara Bertini zum 3:1. Hinzu komme ihre Fähigkeit, im richtigen Moment ganz unaufgeregt das Richtige zu sagen, anerkennt ihre Teamkollegin Nina Metzger und sagt: «Ich habe so viel von ihr gelernt.»

«Im Spitalbett hab ich mich schon gefragt, ob es das noch bringt.» Andrea Gämperli

Ob Andrea Gämperli ihre erfolgreiche Karriere um ein weiteres Jahr verlängert, ist unklar. Die studierte Betriebswirtschafterin arbeitet in einem hohen Pensum in der Unternehmensberatung. Der Spagat zwischen Spitzensport und Karriere ist für sie ohne Entgegenkommen von Verein und Arbeitgeber nicht zu bewältigen. Zudem ist sie in dieser Saison viel krank und verletzt gewesen. Zuletzt musste Gämperli eine Nierenprellung auskurieren. «Im Spitalbett hab ich mich schon gefragt, ob es das noch bringt», gibt sie offen zu. Würde man sie jetzt im Siegesrausch fragen, wäre ihre Unterschrift unter dem neuen Vertrag wohl gesetzt. Sie will sich die Sache aber lieber reiflich überlegen. Dass in diesem Jahr noch eine WM ansteht, spielt als Gedanke ebenfalls mit. «Eine Weltmeisterschaft ist immer megacool und man hat damit ein nächstes Ziel vor Augen.» Ganz nach Rücktritt klingt das jedenfalls noch nicht.

Teamküken Noomi Überschlag – ein Tor fürs Publikum

Die 18-jährige Noomi Überschlag hat sich als Center in der Startformation des Serienmeisters einen Platz erkämpft. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Zumindest in einem Punkt ist sie genau das Gegenteil von Teamseniorin Gämperli. Noomi Überschlag ist das Teamküken. 18 Jahre jung gehört sie seit dieser Saison fix zum Kader des Fanionteams. «Es ist schon etwas anderes voll mitzuspielen. Da kann man anders stolz sein auf einen Titelgewinn», erklärt die junge Stürmerin in den Katakomben der Stimo Arena strahlend. Wobei «mitspielen» in ihrem Fall schon fast eine Untertreibung ist. Denn Überschlag zeigte in diesem Superfinal, warum die alten und neuen Schweizer Meisterinnen auch in einem kapitalen Spiel wie diesem getrost mit drei Linien auflaufen können. Mit ihrem 1:0 nach einer einstudierten Freischlagvariante spielte sie den im Sportjargon so gern zitierten Dosenöffner – und belohnte damit auch die 5562 geduldigen Fans auf den Rängen, die 30 Minuten auf den ersten Treffer hatten warten müssen.

Topskorerin Nina Metzger – schmerzhafter Weg zum Titel

Sie gehört zu jenen Spielerinnen, die mit sich selbst am härtesten ins Gericht gehen. Und darum will Topskorerin Nina Metzger eigentlich auch gar nicht darüber reden, weil es am Ende doch nur Ausreden seien. Zumindest aus ihrer Sicht. In den Playoffs gab es für die torgefährliche Stürmerin und bis dahin beste Skorerin der Jets noch 10 Punkte – das macht in der ligainternen Playoff-Rangliste Rang 15. Doch was Metzger nicht sagen will: Zusammen mit Gämperli und Sara Piispa als Sturmpartnerinnen war sie im Halbfinal gegen Zug vorab damit beschäftigt, die torgefährlichste Linie der Liga aus dem Spiel zu nehmen. Und dass sie seit vier Wochen an einer Knochenhautentzündung am Fuss leidet, jeder Schritt ein schmerzhafter Stich ist. «Zwischen den Spielen war ich zur Entlastung jeweils an Krücken unterwegs», gesteht sie. Dass Metzger im letzten Drittel des Superfinals nochmals aufdreht, ist darum umso bemerkenswerter. Und glücklich ist am Ende auch sie: «Ich bin sehr stolz darauf, was wir mit diesem Team heute geschafft haben.»

Lässt sich bei ihren Sprints nichts anmerken: Nina Metzger (links) war im Playoff und Superfinal mit einer Knochenhautentzündung am Fuss unterwegs. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Playoff-Spielerin Marcia Wick – der Pokal kommt in die WG

Der brillante Treffer aus spitzem Winkel unter die Latte zum 2:1 geht auf das Konto von Bestplayerin Laila Ediz, die in diesem Superfinal zu den grossen Figuren gehört. Doch wie Marcia Wick zuvor den Ball an der Bande behauptete und ihre Mitspielerin und WG-Kollegin bediente, ist ebenfalls erwähnenswert. Die 20-Jährige ist mit ihren 16 Punkten die Playoff-Topskorerin der Jets. Vor einem Jahr hat sie mit Piranha Chur in derselben Halle noch mit 0:9 gegen die Jets verloren. Sie habe diese Kanterniederlage im Vorfeld des diesjährigen Superfinals bewusst ausgeblendet, sagt Wick. «Ich habe mich ganz auf die aktuelle Partie konzentriert. Unser Titelhunger war riesig.»

Zusammen mit Ediz, Verteidigerin Céline Stettler und der Finnin Sara Piispa wohnt die Bündnerin Wick in einer Wohnung in Wangen-Brüttisellen. Das Quartett hat fest vor, den Pokal zumindest für eine Nacht in die WG zu holen. Ob es denn ein gutes Plätzchen für den stählernen 13-Kilo-Brocken in der Wohnung hat? Marcia Wick schmunzelt und sagt dann: «Ganz sicher. Und im Notfall kommt er einfach unter eine Bettdecke.»

Marcia Wick (Mitte) sorgt im Superfinal nicht nur für Gefahr vor dem gegnerischen Tor, sondern arbeitet auch konsequent im eigenen Slot. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Cheftrainerin Julia Suter – einer ihrer schönsten Siege

Als Spielerin wurde sie U19-Weltmeisterin, sie hat mit dem A-Nationalteam 69 Spiele bestritten und mit den Kloten-Dietlikon Jets zwei Meister- und zwei Cuptitel geholt. Nach nur vier Monaten an der Bande holt sie nun auch ihren ersten Pokal als Trainerin. «Vergleiche sind schwierig», sagt die 32-jährige. «Doch als Trainerin ist das Teamgefühl noch intensiver, weil du weisst, was alles dahinter steckt.» Ihr Staff – namentlich der frühere Frauen-Nationalcoach Rolf Kern, Goalietrainer Jakob Lieske und ihre ehemalige Mitspielerin Natalie Schürpf – «chrampfte» in den letzten Wochen für diesen Titel. Diese Art des Zusammenspiels sei für sie eine neue Erfahrung gewesen.

Seit anfangs Jahr an der Bande und bereits Meisterin: Julia Suter legte als Trainerin eine steile Karriere hin. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Wenn es aufseiten der Skorps heisst, man habe in diesem Superfinal sein Niveau nicht abrufen können, dann ist das wohl nur die halbe Wahrheit. Denn die Jets waren taktisch ausgezeichnet auf die Gegnerinnen eingestellt. «Wir haben sie im Vorfeld gut studiert. Von ihnen ist das gekommen, was wir erwartet haben», bemerkt Suter. «Ich kann nur für die Jets reden. Und wir haben unsere Sache richtig gemacht.»

«Die Lust auf mehr ist definitiv da.» Jets-Cheftrainerin Julia Suter

Als Julia Suter anfangs Jahr Thomas Appenzeller an der Bande der Jets ablöste, tat sie das mit demselben unbedingten Einsatz, der sie schon als Spielerin auszeichnete. «Sie hat uns aus dem Loch geholt», sagt Topskorerin Metzger. Und die junge Noomi Überschlag spricht von der Energie und dem Willen, alles herauszuholen, die Suter mit ins Training brachte. «Ihre Inputs waren für mich unglaublich wertvoll.»

Ihr Amt hat Suter, die aktuell die Ausbildung zur Berufstrainerin macht, im Januar nur interimistisch angetreten. Ob sie den Jets erhalten bleibt, ist also noch nicht geklärt. «Jetzt geniessen wir erst einmal diesen Abend», erklärt sie in den Katakomben der Stimo Arena schmunzelnd. «Und dann geniessen wir vielleicht auch noch den zweiten Abend, bevor wir zusammensitzen.» Die Lust auf mehr, verrät sie abschliessend, sei aber definitiv da.

